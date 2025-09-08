Nativos de las comunidades amazónicas afectados por el mercurio son notificados de los resultados del estudio en Iquitos.
Nativos de las comunidades amazónicas afectados por el mercurio son notificados de los resultados del estudio en Iquitos.
Miguel Gutiérrez R.
Miguel Gutiérrez R.

Escucha la noticia

00:0000:00
Los alarmantes niveles de contaminación por mercurio en Putumayo: 15 veces más mercurio de lo permitido
Resumen de la noticia por IA
Los alarmantes niveles de contaminación por mercurio en Putumayo: 15 veces más mercurio de lo permitido

Los alarmantes niveles de contaminación por mercurio en Putumayo: 15 veces más mercurio de lo permitido

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Unidad de Investigación

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC