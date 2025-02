Es larga la lista de congresistas que han dado un giro radical en su estilo de vida desde que asumieron el cargo, a fines de julio del 2021: tienen un mejor sueldo y su patrimonio aumentó considerablemente.

Entre los congresistas que más aumentaron su patrimonio, un caso llamativo es el de Edgar Tello, ahora parlamentario por Lima de Podemos Perú (fue elegido por Perú Libre y después estuvo en la bancada del Bloque Magisterial).

Los congresistas que más incrementaron su patrimonio

Cuando el profesor de escuela pública y abogado postuló al Parlamento por Perú Libre en las elecciones del 2021, en su hoja de vida consignó ingresos totales (de un año) por S/26.400 y no registró bienes. Mientras que en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del 2021, que presentó ante la contraloría, reportó ingresos mensuales por S/2.200.

En cambio, para el 2024, Tello tenía un patrimonio de S/867.733, de acuerdo con su declaración jurada de ese año. Es decir, en sus tres años y medio como legislador, pasó de recibir S/26.400 al año a tener un patrimonio de por lo menos S/867.733. El incremento del 2021 al 2024 fue de 39,344%.

Además, en el 2024 pagó S/456.000 por un departamento, una cochera y un depósito en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según el congresista, canceló la casa con sus ahorros. “Yo no creo que estemos fuera de la ley [...]. Son los ahorros que desde que he ingresado [al Parlamento] están ahí y, obviamente, tengo derecho a tener una vivienda digna”.

El exdirigente sindical, que acompañaba a Pedro Castillo en las protestas magisteriales, ahora recibe un salario de S/15.600 al mes, además de S/11.000 por función congresal y otras asignaciones.

Edgar Tello es congresista de Podemos Perú. (Foto: Congreso)

A Tello se le preguntó cómo hizo para tener un patrimonio de más de S/860.000, si todos los sueldos netos que recibió en sus tres años y medio como legislador suman menos de S/600.000 y su esposa, como él, es profesora de escuela pública.

Respondió: “Bueno, esa es la especulación que usted manifiesta. [...] Yo he sido profesor y he vivido con una cantidad bastante precaria y obviamente siempre queda el vivir racionalizando los recursos. [...] Percibo un sueldo de S/15.600 más S/7.200 por gastos de representación [estos, que son por un monto más alto, deben ser destinados solo a la actividad congresal, no son parte de la remuneración] y S/2.000 de bono”.

Contra Tello hay una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber recortar el sueldo a cuatro extrabajadores de su despacho. Según los denunciantes, el dinero era utilizado para comprar sus tarjetas de presentación personal, gigantografías para su despacho, cocinas, ollas y juguetes. Este caso, que se repite en varios congresistas, se conoce como mochasueldos.

Para Tello, hay intereses detrás de esa denuncia. “Eso está en investigación y es parte de una campaña mediática para poder desprestigiar la labor que vengo realizando”.

En el Legislativo, Tello fue vicepresidente de la Comisión de Economía. También presidió la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y fue secretario de la Comisión de Salud. Este es su primer período congresal. Antes no había postulado a un cargo de elección popular.

El millón y medio de García

Otro caso de un aumento considerable del patrimonio es el de Idelso Manuel García Correa, congresista por Piura de Alianza para el Progreso (APP). Él contrató como asesor de su despacho a Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento acusado de encabezar una presunta red de prostitución.

García es técnico de enfermería y licenciado en Administración. Antes de ser elegido legislador, reportó ingresos mensuales por S/2.500 y un patrimonio de S/268.977.

En su hoja de vida del 2021, consignó una casa en Piura por S/162.632, un terreno en un asentamiento humano de la región valorizado en S/2.000 y una moto de S/12.500. La suma de sus bienes para ese año era de S/194.732.

Sin embargo, en el 2024, el actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos reportó ingresos mensuales por S/28.320 y un patrimonio de S/1′452.185.

La diferencia entre los bienes que declaró antes de jurar como legislador en el 2021 y lo que declaró ante la contraloría en el 2024 es de S/1.257.453, lo que representa un aumento de 439%.

El congresista Idelso García de Alianza para el Progreso. (Foto: Congreso) / Congreso de la República / César

Según el congresista, en este período adquirió un departamento en San Isidro por US$270.000. Lo hizo a través de un crédito hipotecario. A la fecha ha cancelado más del 90% de la deuda. Tiene un saldo pendiente de S/61.000 en el Scotiabank.

En conversación con El Comercio, afirmó que el crecimiento de su patrimonio se debe a sus ahorros como legislador. También mencionó el sueldo de su esposa como profesora.

“Durante la permanencia como congresista he adquirido dos propiedades: un departamento en San Isidro y un terreno eriazo agrícola. El departamento lo compré a través de un crédito hipotecario que me lo descuentan por planilla, son S/5.000 que tengo que pagar al mes”.

García, quien tiene cuatro hijos, afirmó que sus ahorros sí le permiten adquirir propiedades. “Aparte de ello, yo también he trabajado en el Ministerio de Salud, he tenido los beneficios por parte de la AFP [...] y he tenido la compensación por el fallecimiento de mi madre, eso nos dio el seguro [contratado por el Congreso]. Creo que [el seguro] es entre S/90.000 a S/100.000″, contestó.

Antes de ser elegido parlamentario, García postuló cuatro veces a la alcaldía de Lalaquiz (Huancabamba, Piura). Solo ganó la elección en el 2006 (las otras candidaturas fueron el 2002, 2010 y 2014).

El medio millón de Doroteo

Raúl Doroteo Carbajo, implicado en la investigación del Caso Los Niños, multiplicó sus ingresos desde que en el 2021 llegó al Legislativo por Acción Popular (AP).

En su hoja de vida de las elecciones de ese año, en las que por primera vez postuló al Parlamento, consignó ingresos totales por S/25.000. No reportó inmuebles, solo una motocicleta valorizada en S/4.500.

En su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del 2021, que presentó como parlamentario, reportó ingresos mensuales por S/3.200 y bienes, y otros (no se especifican) por S/277.416.

Para el 2024, el patrimonio de Doroteo, quien tiene tres hijos y cuya esposa es ama de casa, llegó a S/562.212.

El congresista Raúl Doroteo. (Foto : Jorge Cerdán/@photo.gec) / JORGE CERDAN

A través de uno de sus asesores, el congresista de Acción Popular afirmó que todo lo que ha obtenido es resultado de sus ahorros, por lo que recibe de salario por su cargo.

Doroteo no figura con inmuebles a su nombre en Registros Públicos. Tampoco su esposa.

El congresista fue denunciado por su padre Jorge Raúl Doroteo Neyra (militante de AP y excandidato a diputado y regidor en Ica), quien lo acusó de apropiarse ilícitamente de su residencia familiar y de intentar declarar en incapaz mental a su madre para invalidar el proceso judicial que se le seguía, según el programa “Cuarto poder”. El legislador negó la acusación.

Fuera de la investigación por el Caso ‘Los Niños’, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Doroteo por el delito de concusión, también por un caso de mochasueldos. Una trabajadora de su despacho lo acusó de obligarla a entregar indebidamente el 50% de su salario.

Antes de postular al Parlamento, Doroteo fue regidor de Pisco (2006 y 2013) y postuló sin éxito a consejero regional y vicegobernador de Ica (2014 y 2018). El legislador es técnico en Administración de Empresas.