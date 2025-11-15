Miguel Gutiérrez R.
Miguel Gutiérrez R.

Los infiltrados en la PNP: Fiscalía investiga a cerca de 300 policías vinculados al crimen organizado
Hasta la fecha, unos 298 policías vienen siendo investigados por pertenecer o apoyar a organizaciones criminales, según información del sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio y que abarca casos que datan desde el 2017.

