Los infiltrados en la PNP: Fiscalía investiga a cerca de 300 policías vinculados al crimen organizado

Los infiltrados en la PNP: Fiscalía investiga a cerca de 300 policías vinculados al crimen organizadoResumen generado por Inteligencia Artificial
Hasta la fecha, unos 298 policías vienen siendo investigados por pertenecer o apoyar a organizaciones criminales, según información del sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio y que abarca casos que datan desde el 2017.