Cerca de 20 congresistas del Bloque Magisterial, Acción Popular (AP) y Perú Libre (PL) fueron incluidos por la Fiscalía de la Nación en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo y otros legisladores que habrían buscado beneficiarse a cambio de votos contra la vacancia, confirmaron fuentes de El Comercio.

La pesquisa es por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La medida se sustenta en las declaraciones de colaboradores eficaces, entre ellos el de código CE-12-2022, quien detalló ante la fiscalía la manera como habrían sido captados por Castillo.

Según la disposición fiscal, en un primer grupo se encuentran los congresistas de Acción Popular (AP): Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho y José Alberto Arriola Tueros. Además Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, Hilda Marleny Portero López, Carlos Zeballos Madariana y Carlos Enrique Alva Rojas (estos dos últimos ahora no agrupados). Todos por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública- organización criminal y tráfico de Influencias agravado.

En el caso del Bloque Magisterial han sido comprendidos como investigados: Germán Adolfo Tacuri Valdivia; Pasión Neomias Dávila Atanacio; Francis Jhasmina Paredes Castro; Óscar Zea Choquechambi (ahora no agrupado); Katy Ugarte Mamani; Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Segundo Quiroz Barboza y Edgar Tello Montes, por los presuntos delitos de organización criminal y contra la adminitración pública-tráfico de influencias agravado.

La Fiscalía de la Nación también incorporó al congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de Influencias.

De igual forma, fueron incluidos los exministros de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino (por los presuntos delitos de organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo) y de Trabajo, Betssy Chávez Chino (por supuesta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo).

Pasión Dávila y Katy Ugarte llegaron a la Dinoes a visitar a Pedro Castillo, tras el golpe de Estado. (Foto: GEC)

Los otros ‘Niños’

Según las pesquisas de la Fiscalía de la Nación, el colaborador eficaz de código CE-12-2022 señaló que, pese a las investigaciones que se le iniciaron, Pedro Castillo habría continuado delinquiendo gracias al respaldo que habría logrado en el Parlamento al “captar” a diversos congresistas “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra” .

A cambio, los congresistas que lo apoyasen iba a manejar ministerios u Oficinas Públicas Descentralizadas (OPD).









Fue el mencionado colaborador quien, ante la pregunta de la fiscalía, reveló los nombres de los congresistas que luego de una reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 29 de diciembre del 2021, se acercaron al asesor Eder Vitón Burga con los nombres de las personas que debían ser designadas en los cargos prometidos por el exmandatario.

El registros de visitas de Palacio de Gobierno señala que sí existió una reunión entre los mencionados parlamentarios con Castillo Terrones.

El colaborador mencionó específicamente a las congresistas Katy Ugarte y Francis Paredes, quienes abordaron a Vitón Burga con los currículum de sus asesores recomendados.

En el caso de Ugarte, el colaborador indicó que lo abordó para entregarle los nombres propuestos y luego, para reclamarle que Castillo no estaba cumpliendo con su palabra.

Esto, dijo, se lo comunicó al ahora vacado expresidente quien llamó a la entonces ministra de Trabajo Bettsy Chávez, para preguntarle cómo iba el caso de Katy Ugarte.

“Como consecuencia de la llamada del (ex)presidente Pedro Castillo a la (ex)ministra Bettsy, su recomendado de la congresista Katy Ugarte, que se llama Dennis Javier Palomino Gonzales fue designado a fines de enero del 2022 como Intendente Regional Sunafil-Cusco”, dijo el colaborador.

También señaló que el parlamentario Pasión Dávila abordó a Vitón con un USB con los currículum de personas recomendadas para la ODP de Pasco; y el asesor se lo hizo saber a Castillo. Luego, dijo, se nombró en dicho cargo a Wilfredo Jaime Osorio Leano, aseverando que “es la cuota del congresista Pasión Dávila en el Gobierno”.

El congresista Américo Gonza fue incorporado porque habría integrado uno de los brazos políticos que respondía a las órdenes de Castillo. Incluso, habría participado presuntamente en las coordinaciones ilícitas para los ascensos irregulares de policías, según un cuadro elaborador por el Ministerio Público.









De otro lado, el colaborador eficaz colaborador CE-11-2022 afirmó que Castillo Terrones le encargó a su exasesor Auner Vásquez captar a los congresistas de Acción Popular dado su cercanía con el parlamentario Carlos Zeballos.

Incluso, el colaborador, señala que hubo una reunión en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea en Breña.

Finalmente, el delator aseguró que además de los ‘Niños’ otros congresistas de la lampa habrían solicitado la designación de personas recomendadas y entregado los nombres de los candidatos a puestos dentro del gobierno.

Este Diario buscó la versión de diversos congresistas incluidos en la investigación, pero pocos respondieron. Pasión Dávila indicó que no daría comentarios, mientras que Segundo Quiroz pidió que lo llamaran por la tarde, pero no volvió a contestar.

Óscar Zea aseveró que no hubo nada ilegal en las reuniones que sostuvieron con Castillo Terrones. “Creo que al inicio de la gestión del (ex) presidente nos hemos reunido los congresistas del Bloque, y no solo los congresistas; sino también los maestros”, sostuvo.