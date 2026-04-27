Desde julio, el Congreso bicameral cobijará a cinco parlamentarios que tendrán como agenda defender los intereses de la minería informal. Los nuevos congresistas provienen de La Libertad, Puno, Apurímac y Madre de Dios, regiones donde convergen las operaciones mineras informales y las ilegales.

El virtual diputado de Puno por Ahora Nación, Helard Sonco, es minero de Sandia, zona en la que existe minería informal que convive con una creciente extracción ilegal de oro aluvial.

Sonco cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a través de su empresa Señor de Ayabacas E.I.R.L., la cual inició actividades en junio del 2025, pero se encuentra con baja de oficio en la Sunat desde febrero del 2026.

Empresa de Helard Soncco

Reinfo

En su hoja de vida, el virtual diputado de Ahora Nación no consignó ningún rastro de su actividad minera. Sonco registró trabajar como comerciante al interior de un mercado en el pabellón de la sección carnes, y solo en la sección de información adicional, anotó ser titular de la empresa Señor de Ayabacas, con un capital de S/ 200 mil.

Consultado sobre su vinculación a la minería informal, Sonco sostuvo que respetará la “minería ancestral” mientras no se concrete la ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala).

“Queremos formalizar, pero si tú no cuentas con una concesión, eres un tercero, necesitas un contrato”, dijo a El Comercio. Luego añadió: “¿De qué van a trabajar estos hermanos que años y años se dedican a la minería?”, preguntó Sonco quien manifestó desconocer si hay minería ilegal en Sandía.

En la Libertad, el excongresista Gilmer Trujillo volverá a tener un escaño con Fuerza Popular, y en su discurso ha planteado “formalizar sin criminalizar” a los mineros artesanales.

En el 2017, fue coautor de un proyecto de ley que proponía excluir el delito de minería ilegal de la Ley de Crimen Organizado.

Virtual diputado por La lIbertad

El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Justicia se pronunciaron en contra de dicha iniciativa, indicando que “sería un retroceso en materia regulatoria sobre la minería informal e ilegal en el Perú”. Trujillo se excusó de brindar comentarios a El Comercio.

La agenda JP

Juntos por el Perú (JP), el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, tendrá representantes de la minería informal en ambas cámaras del Congreso.

Jesús Pérez, virtual diputado de Apurímac es un dirigente minero de la provincia de Antabamba, donde existe minería informal e ilegal centrada en la extracción de cobre. Además, es gerente de la Empresa Minera Vilsur S.A., desde 2024; y su hermano, Julio Pérez Alccahuamán, cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo.

En octubre del 2025, bajo la consigna “¡Mineros al Poder!”, la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (Fedecim), que agrupa a más de 7 mil comuneros, decidió apoyar su candidatura.

Mientras tanto, Hugo Ccahuana, virtual senador de Madre de Dios, ha tenido el respaldo de los mineros de La Pampa, área donde miles extraen oro ilegalmente.

Hugo Ccahuana y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez

Ccahuana reconoció ante El Comercio haberse reunido con los mineros de ese sector para pedir su apoyo. “Todo candidato en Madre de Dios ha dado su respaldo a la minería como actividad general… Ni un solo candidato ha dicho: ‘Estoy en contra de la minería informal ni ilegal”, afirmó Ccahuana.

En Apurímac, Andrés Ramos, en sus discursos de campaña, ha respaldado abiertamente la minería informal y cuestionado la presencia de “la gran minería”.

César Ipenza, experto en derecho ambiental, señaló que los nuevos representantes seguirán apelando a la lógica del derecho al trabajo para justificar a los informales.

“Los mineros se han ubicado en espacios para ser elegidos y seguir ampliando el Reinfo o seguir flexibilizando el marco jurídico de la lucha contra la minería ilegal”, dijo.

Por su parte, el especialista en minería, Iván Arenas, adelantó que los nuevos representantes legislativos apelarán a la “inestabilidad política” para justificar una nueva ampliación del Reinfo y de paso a la creación de una ley MAPE sin un criterio técnico.

“Probablemente van a decir que, ante las diferentes crisis políticas y ante un nuevo Congreso, van a tener que ampliar un par de años”, alertó Arenas.

Los reelegidos

La composición bicameral también tendrá 12 congresistas reelegidos que votaron a favor de las ampliaciones del Reinfo y a favor de la Ley 31989 que derogó un decreto que daba el mandato a la Policía Nacional para incautar explosivos usados o transportados por mineros informales con Reinfo suspendido.

Por Fuerza Popular, en diputados estará Rosangella Barbarán, mientras que en el Senado entrarán Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura; y Víctor Flores.

Este último no solo votó a favor de las ampliaciones, sino que defendió esta medida sin transparentar que tenía empresas inscritas en dicho registro minero, tal como lo establece el Código de Ética Parlamentario.

En Renovación Popular, para diputados, lograron la reelección Norma Yarrow y Diego Bazán; mientras que Alejandro Muñante integrará la Cámara de Senadores.En Juntos por el Perú, figuran Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa como virtuales senadores.

Cutipa, desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, ha aprobado un dictamen que establece cambios en las concesiones mineras, los cuales diversos especialistas advirtieron que generarían riesgos para la inversión y la estabilidad jurídica.

Ya sea por sus discursos, votaciones, o por sus vinculaciones con el Reinfo, estos virtuales congresistas son los nuevos rostros de la minería informal para el nuevo Parlamento bicameral.