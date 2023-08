El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, pidió garantizar la vida e integridad del periodista Enrique Bayona, quien investigó el caso Los Operadores de la Reconstrucción.

Como se recuerda, el hombre de prensa fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando se desplazaba en su vehículo en Piura.

“Preocupan los reportes sobre el ataque con disparos del que fue víctima el periodista Enrique Bayona”, escribió Vaca en su cuenta oficial en Twitter.

“Con urgencia las autoridades deben protegerle, garantizar su vida e integridad, así como a investigar los hechos de forma clara y efectiva”, agregó.

En declaraciones al programa “Punto final”, Bayona indicó que el ataque estaría vinculado a la investigación, aunque aclaró que ni su familia ni él recibieron amenazas tras el destape del caso.

“Nos dispararon en el vehículo que nosotros tenemos y donde me traslado. En ese momento a nosotros nos disparan y esto lo tomamos del hecho que investigamos. Estoy convencido de que sí (está vinculado a esta investigación). No he recibido amenazas, extorsiones de ninguna manera, mi familia tampoco”, expresó.

Bayona relató que obtuvo el audio en noviembre del 2022 y que decidió no acudir a la citación de la fiscal adjunta provincial Ana Cánova Loro en Piura, sino viajar a Lima y contactar al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.