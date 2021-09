Conforme a los criterios de Saber más

Miembros de izquierda y aliados del Gobierno, se pronunciaron sobre la agresión misógina del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, denunciada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País). En algunos casos, los comunicados o tuits no mencionaron expresamente el nombre del premier, sino rechazaron de manera general la violencia contra la mujer.

La líderesa de Nuevo Perú y excandidata presidencial, Verónika Mendoza, señaló que “la denuncia de la congresista Chirinos no debe ser pasada por alto y, por el contrario, merece investigación inmediata y exhaustiva”.

2/2)Por ello, hemos venido exigiendo políticas y medidas para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres desde hace años. Por ello, la denuncia de la congresista Chirinos no debe ser pasada por alto y, por el contrario, merece investigación inmediata y exhaustiva... — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 1, 2021





Además, recordó el debate de la ley contra el acoso sexual callejero cuando era congresista.

4/4)PD: Aquí un pequeño recordatorio con las carcajadas de los congresistas cuando se debatió la ley contra el acoso sexual callejero

Leo a tanta gente hoy indignada que hace poco se reía de nuestra lucha...Ojalá sea señal de que las cosas están cambiandohttps://t.co/qXLidJAECV — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 1, 2021

Las excongresistas Indira Huilca, Marisa Glave y Rocío Silva Santiesteban también expresaron su opinión en redes exigiendo investigación severa del caso.

Una denuncia de violencia de género (verbal o física) merece SIEMPRE investigación. No viene al caso sugerir que la denuncia tiene una motivación política. Lo central es esclarecer los hechos, no justificarlos.🧵 — Indira Huilca (@IndiraHuilca) August 31, 2021

Una denuncia como la de la congresista Chirinos merece atención inmediata. La denuncia de #AcosoPolítico y #AcosoSexual debe ser investigada. https://t.co/FbH6RqVlNO — Marisa Glave (@MarisaGlave) August 31, 2021

Esto es acoso político y acoso sexual: no se puede permitir. El premier debe aclarar esta situación. https://t.co/IK4C8tHTp8 — RocioSilvaSantisteban (@pavese) August 31, 2021

El secretario general de Nuevo Perú, Alvaro Campana, también se pronunció, indicando que “la ultraderecha” no debe usar el caso como medida contra el gobierno y de una “vergüenza selectiva”.

Varios que dicen: una vergüenza tener de premier a un misógino, machista y homofóbico. Y votaron por la ultraderecha... o sea vergüenza selectiva — Alvaro Campana (@alvarocampana) August 31, 2021





Condenó la situación, pero no descarta una campaña “de la ultraderecha”.

Yo lucho contra el machismo (también el interiorizado) porque soy d izquierda. Decirle a ultraderechistas q no les queda lo d defensores d las mujeres, no implica ningún contorsionismo para defender a agresores. Que se investigue y sancione, pero que no se use x la ultraderecha. — Alvaro Campana (@alvarocampana) September 1, 2021





El Comité Sectorial de Mujeres de Nuevo Perú, también se pronunció al respecto. “Las instituciones públicas deben ser espacios seguros para el ejercicio de la participación política de las mujeres, por ello, ante la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, demandamos investigación inmediata”, dice el comunicado.

Mujeres Nuevo Perú rechazamos toda expresión d violencia d género. Las instituciones públicas deben ser espacios seguros para el ejercicio d la participación política d las mujeres, por ello, ante la denuncia d la congresista Patricia Chirinos, demandamos investigación inmediata. — MujeresNuevoPerú (@MujeresNP) August 31, 2021





La bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado rechazando “cualquier expresión de violencia de género, venga de donde venga”. “Por eso exigimos investigación exhaustiva e inmediata de lo denunciado por la congresista Patricia Chirinos. Todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado”.

Rechazamos cualquier expresión de violencia de género, venga de donde venga, por eso exigimos investigación exhaustiva e inmediata de lo denunciado por la congresista Patricia Chirinos. Todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado. pic.twitter.com/nve3pC3qyS — Bancada Juntos por el Perú (@bancadaJP) August 31, 2021





Lucía Alvites, expostulante al Congreso por Juntos por el Perú, se solidarizó exigiendo investigaciones, pero no descarta “una estrategia golpista”.

Toda denuncia debe ser investigada inmediatamente sea quien sea la denunciante y el denunciado. Siempre como feminista lo exigiré. Así como hoy creo no podemos callar la estrategia golpista de la derecha que usa nuestras luchas cuando por años boicotearon derechos de las mujeres. — Lucia Alvites (@LuciaAlvites) August 31, 2021





La actual congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque y la propia bancada se pronunciaron al respecto sobre ello porque “todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado”.

Siempre nos hemos reafirmado en rechazar toda forma de violencia venga de donde venga. Tod@s l@s actores políticos tenemos el deber de trabajar para su erradicación. Ninguna expresión de violencia debe ser normalizada, ni justificada ni relativizada. Evitemos la revictimización. — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 1, 2021

Pronunciamiento de la bancada de Juntos por el Perú





La ministra de la Mujer, Anahí Durand aseguró que rechaza todo tipo de expresión que banalice la violencia sexual, tras la denuncia que hizo Patricia Chirinos contra el primer ministro, y pidió que las instituciones investiguen con “celeridad debida”.





Anahí Durand se pronunció sobre la denuncia de Patricia Chirinos contra Guido Bellido.

Acusación de Patricia Chirinos

La actual tercera vicepresidenta del Congreso, declaró el día de ayer a RPP Noticias que fue agredida verbalmente por el actual premier Guido Bellido, cuando estaban solicitando oficinas ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró a RPP.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

En respuesta, Guido Bellido descartó haber agredido a la congresista.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, escribió en Twitter.

