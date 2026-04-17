Lo que en 2025 fue una revelación de la Unidad de Investigación de El Comercio, hoy es la pieza central de un megaoperativo anticorrupción. El informe policial reconoce que la indagación de este Diario fue el punto de partida para desentrañar la estructura chalaca. Tras ello, la Policía encontró mayores indicios que implica un presunto fraude de firmas falsas para asegurar el flujo de dinero.

Desde la madrugada del jueves, agentes de la Dircocor y la Fiscalía Anticorrupción allanaron 15 inmuebles, incluyendo la sede municipal y las viviendas de saliente alcalde del Callao Pedro Spadaro y su sucesor César Pérez. El operativo busca asegurar las pruebas finales de una red que la policía ha bautizado oficialmente como ‘Los socios fantasmas del núcleo edil’.

El informe revela que la policía buscó medidas más drásticas. Solicitó la detención preliminar por siete días para 15 implicados de la red principalmente de la plana gerencial y operativa del Callao, pero esta medida no fue aceptada por la parte judicial. Según el informe, la medida buscaba asegurar las pruebas ante el riesgo de obstaculización y la facilidad de los investigados para sustraerse de la justicia.

El pedido se sustentó en el riesgo de fuga agravada en el caso de Pedro Spadaro tras confirmarse, mediante videovigilancia en febrero y marzo de este año, que no reside en el domicilio declarado ante el Reniec ni en su hoja de vida oficial.

Exteriores de la casa del exalcalde del callao, Pedro Spadaro, dónde se viene realizando un allanamiento. (Foto: Cesar Campos @photo.gec)

El Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Callao inició una investigación preliminar que se prolongó por casi ocho meses. Fue este tiempo de diligencias silenciosas lo que permitió a la Policía acumular la carga probatoria para el megaoperativo de este jueves.

-Firmas con ‘cambio de look’-

El golpe más contundente de este expediente es el hallazgo de una presuntas firmas falsas. El peritaje técnico a los contratos de Julio César Chamané Bedón, socio de los alcaldes en su negocio de estética, reveló que sus firmas en los documentos municipales son totalmente distintas a su registro oficial en RENIEC.

En al menos 15 órdenes de servicio, las rúbricas son ‘divergentes’. Mientras Chamané cobraba hasta 4 mil soles por día, alguien más garabateaba su firma en los papeles oficiales. Para la Fiscalía, esta es la prueba de que el socio era un beneficiario ‘fantasma’ que ni se asomaba por la municipalidad.

A esta red de ‘fantasmas’ se suma Sindel Spray Palomino, gerenta de la peluquería, quien según el informe policial cobró servicios como ‘asistente’ en el Callao mientras se encontraba de vieja en Colombia por casi un año.

-Estética financiera-

Para la fiscalía, el esquema era perfecto, mientras en el mallplaza Puruchuco, en Ate el negocio de los alcaldes ofrecía cortes y tintes, en el Callao se realizaba un ‘tratamiento’ diferentes.

El dinero público se inyectaba en la planilla municipal para terminar, tras un breve paso por las cuentas de los socios, financiando los gastos del spa privado. No se trataba de gestión pública, sino de un servicio de estética financiera donde el 85% del dinero pagado por el municipio terminaba en las cuentas de la empresa Glamour & Style.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que Spadaro y Pérez son socios desde el 2022, cuando decidieron incursionar en el negocio de la estética fundando Glamour & Style Salon Spa S.A.C. La gerenta y el apoderado de la empresa giraron órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras los dueños del negocio eran las autoridades edilicias (entre el 2022 y en el 2025).

Glamour & Style Salon Spa S.A.C. operaba, desde junio del 2023, la franquicia de Montalvo en el Real Plaza Puruchuco (Ate). Sindel Spray usó el local de la peluquería que gerencia como caso de estudio para obtener su título este 2025. En su trabajo académico, alegó desabastecimiento, desorden en inventarios y pérdidas económicas.

Este Diario intentó comunicarse con el abogado de Spadaro, Juan Portugal, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras llamadas ni respondió nuestros mensajes.