En un plazo máximo de dos años, la Universidad Alas Peruanas (UAP) dejará de operar debido a que no cumplió con los estándares de calidad educativa que exige la ley universitaria. Mientras estuvo en funciones, esa casa de estudios ha sido cuestionada no solo por incumplir con las condiciones mínimas de calidad supervisadas por la Sunedu, sino por los vínculos que construyó con políticos y magistrados.

En el 2007, cuando la Comisión de Educación del Congreso era presidida por el entonces congresista Rafael Vásquez Rodríguez (Partido Nacionalista Peruano), la UAP le financió un viaje a Estados Unidos. Tras revelarse el caso, Vásquez aseguró que se trató de “un viaje absolutamente académico”.

La UAP también pagó pasajes por viajes al extranjero a los excongresistas Edgar Núñez y Wilder Calderón (ambos del Partido Aprista Peruano), según dio cuenta este Diario en su momento. En el 2009, se dijo también que financió los pasajes a Finlandia del hoy candidato al Congreso Mauricio Mulder.

Mulder aseguró, este miércoles, que aunque viajó a Finlandia con el entonces rector de la UAP, Fidel Ramírez, el pasaje lo pagó con su dinero.

“La universidad no lo financió. Nosotros pagamos el viaje con nuestro peculio y así lo demostré con las facturas de nuestros pasajes […] yo conocía al señor Fidel Ramírez y lo encontraba ocasionalmente, como a cualquier otro rector”, dijo.

Mauricio Mulder viajó a Finlandia en el 2009 junto con el entonces rector de la Alas Peruanas, Fidel Ramírez. Pero negó que mantuviera una relación con él. (Foto: El Comercio)

Ese mismo año, el expresidente del Poder Judicial Francisco Távara y el ex vocal supremo Jorge Solis viajaron a Francia invitados por la UAP, que en ese momento contaba con más de 130 procesos judiciales.

La invitación fue para que participen en un homenaje al poeta peruano César Vallejo en la Casa de América Latina. Távara aseguró en ese momento que no consideró “una falta ética ni ilegal” haber aceptado la invitación.

El caso estuvo en manos del hoy desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que en febrero del 2010 resolvió por mayoría no separarlos de la judicatura, como recomendaba la Comisión de Asuntos Disciplinarios.

“Este fallo significa que se está abriendo paso a la justifica, fue una exageración el pedido de destitución, pues no hubo nada malo”, comentó Távara aquella vez. Agregó que no hubo inconducta funcional.

Los vínculos de UAP también implicaron al exministro de Justicia Aurelio Pastor, quien fue socio del exrector de esa universidad, Fidel Ramírez, en las empresas TPR SAC y Alas del Altomayo S.R.L., según dijo en diálogo con El Comercio en el 2009.

El ex ministro de Justicia Aurelio Pastor fue socio del exrector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez

Pastor detalló que la universidad iba a abrir una filial en Moyobamba, San Martín, y lo invitaron a participar como socio minoritario (en Alas del Altomayo).

“Luego que me nombran ministro decidí retirarme porque no tenía tiempo para ver las empresas. No he escondido nada. La información es pública. No hay delito ni irregularidad”, dijo.

El entonces socio de Pastor, Fidel Ramírez, falleció en abril de este año. Era tío de los excongresistas de Fuerza Popular Joaquín y Osías Ramírez.

Joaquín Ramírez fue congresista y financista de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

-Ley universitaria-

En el 2014, cuando el pleno del Congreso debatió y votó por la ley universitaria -que creó la Sunedu en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)- las bancadas de Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio respaldaron el proyecto de ley.

En ese debate, los legisladores de Fuerza Popular (entre ellos Joaquín Ramírez), el Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional y Concertación Parlamentaria (entre ellos Mauricio Mulder) se pronunciaron en contra. Los cuestionamientos se basaron primordialmente en una presunta pérdida de la autonomía universitaria.

Votos en contra de la aprobación de la Ley Universitaria en el 2014

Mulder aseguró a El Comercio que mantiene la misma postura contra Sunedu. “Es un ente que viola la autonomía universitaria […] determina de manera unilateral cómo deben regirse las universidades. Esa ha sido siempre mi posición y no tiene nada que ver con Alas Peruanas”.

Tras conocerse la decisión de Sunedu de denegarle el licenciamiento a la UAP, esta casa de estudios manifestó su interés por fusionarse con la universidad privada Norbert Wiener.