El ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, descartó renunciar al cargo a pesar de sus antecedentes y los cuestionamientos en su contra.

Barranzuela aseguró el domingo que está calificado para integrar el Gabinete que preside Mirtha Vásquez y que cuenta con el respaldo del presidente Pedro Castillo. “Yo tengo la confianza del señor presidente. Me la ha manifestado. [...] Estamos empezando esta gestión y estamos trabajando. Estoy en el área de conflicto, en el Vraem, con mi gente”, dijo en el programa “Agenda política”.

Añadió que si se observa su hoja de vida, se verá que se encuentra “totalmente capacitado para ejercer y desempeñar” la función de ministro del Interior.

Sin embargo, su hoja de vida muestra que recibió 158 sanciones cuando se desempeñó como policía. Además, fue abogado de Perú Libre y Vladimir Cerrón hasta antes de asumir la cartera, ante una investigación fiscal que sigue en curso por presunto lavado de activos.

Justificación

Barranzuela aseguró que las amonestaciones que recibió cuando se desempeñó como policía fueron abusos en su contra.

“Quiero explicarle que antes había mucho abuso. Ahora estos chicos de la Policía Nacional saben sus derechos. A ellos me dirijo para que no se dejen abusar, porque tienen que proteger sus derechos. Que no les suceda lo que me sucedió”, aseveró.

El Comercio reveló la semana pasada que Barranzuela fue amonestado por infracciones referidas al abandono de servicio, contra el espíritu policial, abuso de autoridad, negligencia, contra el decoro, contra el deber profesional, entre otros. Además, fue dado de baja en 1993 por medida disciplinaria, pero logró reincorporarse por orden judicial.

El domingo, Barranzuela justificó: “Cuando una sanción es cumplida, ya queda resarcida. Pero además de eso, yo le pregunto: ¿Eso me invalida en mi proyecto de vida?”.

De otro lado, un tuit del legislador oficialista Guillermo Bermejo atribuyó la incautación de 138 kg de cocaína en el Vraem a la gestión del ministro. Pero cabe precisar que las operaciones se dieron antes del inicio de la misma.

Reacciones

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), solicitó ayer a la primera ministra que informe sobre los procedimientos y criterios para nombrar a Barranzuela. En tanto, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), pidió que Castillo evalúe retirarlo.

