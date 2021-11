Luis Barranzuela, exministro del Interior, reiteró que no se llevó a cabo una reunión social o una fiesta en su casa el domingo 31 de octubre a pesar de que la prensa captó cómo llegaban y salían personas a su domicilio sin dar declaraciones, mientras se escuchaba música a alto volumen.

“No hubo fiesta. Se dice que hubo fiesta por el Día de la Canción Criolla. ¿Quién más que un ministro que ha dispuesto algo va a desacatar una orden de tal naturaleza?”, aseguró en declaraciones a Exitosa este miércoles.

“Recibí la visita del congresista Guillermo Bermejo con quien había coordinado en horas antes, y él había estado en un conocido restaurant con todo su personal, allegados y sus esposas y cuando ha llegado a mi casa, los he tenido que recibir”, detalló.

Barranzuela Vite aseguró que tenía conocimiento de la presencia de los medios de comunicación fuera de su casa, pero que aún así recibió a las visitas porque “no estaba haciendo absolutamente nada, no había música”.

“No era un evento social toda vez que coordiné con el congresista Bermejo una reunión que tenía al día siguiente en el Ministerio de Energía y Minas y de esa reunión puede dar testimonio el mismo ministro y hay muestras fotográficas de la reunión del día siguiente”, añadió.

El exministro también precisó que los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio llegaron a su casa acompañando a Guillermo Bermejo, pero que la reunión no fue con ellos. “Son parte del staff de asesores de Guillermo Bermejo y ellos han estado en una reunión en un conocido restaurante de Barranco y han ido a mi casa. No he hablado con ellos. Salí a otro ambiente de mi casa y he estado haciendo coordinaciones con el congresista”, manifestó.

Apoyo a Pedro Castillo

Dos días después de que se llevara a cabo la reunión en su casa, el presidente de la República, Pedro Castillo, aceptó la renuncia de Luis Barranzuela al cargo. Mirtha Vásquez había manifestado que las explicaciones que había recibido por parte del entonces ministro eran “inaceptables”.

Al respecto, el exministro dijo no sentirse traicionado por haber sido retirado del cargo.

“Hay que apoyar al presidente en la gobernabilidad. Por supuesto que no (me siento traicionado). En ningún momento porque uno asume la responsabilidad moral de decir no y dar un paso al costado cuando se trata de que los intereses del país están antes que sus intereses personales”, concluyó.

