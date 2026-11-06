Luis Galarreta aseguró que mantiene conversaciones con diputados y senadores de varias bancadas. (foto: César Bueno / @photo.gec)
Luis Galarreta aseguró que mantiene conversaciones con diputados y senadores de varias bancadas. (foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió los avances del gobierno de Keiko Fujimori en sus primeros 100 días de gestión. Esto luego que la mandataria diera un mensaje a la Nación en el que hizo un balance de su labor este 5 de noviembre.

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