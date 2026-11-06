El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió los avances del gobierno de Keiko Fujimori en sus primeros 100 días de gestión. Esto luego que la mandataria diera un mensaje a la Nación en el que hizo un balance de su labor este 5 de noviembre.

Galarreta, en entrevista a Exitosa Noticias, resaltó los que mencionó como resultados de los primeros meses de trabajo en Palacio de Gobierno. Asimismo, comparó la labor de Fujimori con la de mandatos anteriores de Pedro Castillo en el 2021 y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016.

“Cuando veo los 100 primeros días del presidente Castillo, presidente Kuczynski y miras hacia atrás, nosotros hemos avanzado bastante bien, uno diría que ahora hay una exigencia especial”, comentó este viernes.

Al responder sobre críticas contra el Ejecutivo tras el balance de 100 días, Galarreta sostuvo que lograron poner orden en la función del Estado. “En 100 días no se va a resolver, por supuesto, lo que tiene décadas probablemente de problemas”.

Lo que garantizó Luis Galarreta es que el Gobierno de Keiko Fujimori sí tiene claro qué acciones tomar. “Hoy día hay Gobierno, una cosa es que tengas un presidente y no sepas dónde va. Nosotros sabemos donde vamos”.

Destacó la necesidad de trabajar para tener resilencia al cambio climático a futuro a miras de fenómeno El Niño. “Del día 1 hemos empezado a accionar sin facultades. En las facultades están proyectos de decretos legislativos tramitándose en el consejo de viceministros que demora, eso es la burocracia”.

Luis Galarreta sobre diálogo con el Congreso

Luis Galarreta opinó sobre la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Al respecto, el primer ministro resaltó la importancia de mantener conversaciones individuales con los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

“Yo creo que en el Congreso de acá a unos dos o tres meses más la relación va a ser mejor”, aseveró, para luego destacar la labor de intermediarios del oficialismo como Arturo Alegría, Patricia Juárez y Cecilia Chacón, así como el acercamiento con autoridades regionales de otros partidos. “Yo he conversado con muchos diputados y muchos senadores. Lo que pasa es que yo no ando contando a los vientos las conversaciones”, garantizó.

El primer ministro cuestionó a los sectores de la oposición que han rechazado dialogar con Fuerza Popular y consideró que han sido “jalados” por políticos como Roberto Sánchez hacia un “radicalismo”.

Luis Galarreta descarta cambios en el Gabinete Ministerial

El titular de la PCM negó rumores sobre probables modificaciones en la lista del Gabinete ministerial. Galarreta ratificó la continuidad del equipo de gobierno desde el inicio de la gestión.

Ante las consultas sobre posibles cambios ministeriales, replicó: “No, lo he dicho desde el día uno. Lo que pasa es que hay gente que cuando un político dice una cosa cree que es mentira. En una entrevista que tengo en El Comercio digo salvo por salud. Dije eso porque ya el 16 de agosto yo había hablado con Rafael Rey y con la presidenta al día siguiente, sabía que había una posibilidad de que él se vaya”.