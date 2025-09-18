Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, acusó en declaraciones a El Comercio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de querer “boicotear” las elecciones generales del 2026 con su pedido para que el Poder Judicial declare como ilegal a su partido político.

“Convocadas las elecciones, la fiscal de la Nación está en falta grave constitucional queriendo boicotear el proceso electoral. Es ensuciar el proceso democrático electoral y politizar su caso. Tenemos claro que ya no hay fiscal de la Nación”, dijo tras conocer esta acción promovida por la titular del Ministerio Público.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular

Tal y como informó El Comercio, Espinoza pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad de Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos” que vulneran la Ley de Organizaciones Políticas.

Entre sus argumentos, la titular del Ministerio Público detalla que, tras una denuncia ciudadana recibida en marzo del 2025, recabó información y elementos probatorios que probarían que el partido fujimorista habría incurrido “de forma sistemática en conductas antidemocráticas”.

Esto, según Luis Galarreta, es “lamentable y vergonzoso” y que su objetivo es politizar el caso que está afrontando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se está evaluando un proceso disciplinario a través del cual podría ser suspendida del Ministerio Público.

“El Congreso, el partido y la bancada no tienen nada que ver con los temas que la están sacando de su sentido común. La Junta de Fiscales Supremos no puede permitir que una persona que ya no está en su lógica dispare este tipo de barbaridades”, advirtió el excongresista.

Galarreta detalló que esperarán ser notificados formalmente y poder revisar el documento completo para evaluar acciones legales. “En su momento lo verán los abogados (...) Esta señora está cayendo en un absurdo, ensuciar el proceso electoral o el caso en la JNJ”, reiteró.