Luis Galarreta cuestionó que el JNE no se haya pronunciado antes de la elecciones municipales del 2026. (Foto: PCM)
Luis Galarreta cuestionó que el JNE no se haya pronunciado antes de la elecciones municipales del 2026. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió pronunciarse sobre el intento de varios alcaldes de lograr la reelección inmediata a través de unan candidatura como primeros regidores antes y no ahora. Según señaló, la autoridad electoral esperó “a último momento” para indicar que no entregarán credenciales en estos casos.

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