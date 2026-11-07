El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió pronunciarse sobre el intento de varios alcaldes de lograr la reelección inmediata a través de unan candidatura como primeros regidores antes y no ahora. Según señaló, la autoridad electoral esperó “a último momento” para indicar que no entregarán credenciales en estos casos.

“Hay un criterio del JNE, obviamente es la autoridad, pero creo que eso ha debido plantearse antes. Si querían plantear una regla de juego, ha debido ser ante y no esperar al último momento”, dijo a Canal N este viernes.

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Poco tiempo antes de las declaraciones de Galarreta, el JNE informó que había resuelto que los primeros regidores electos el pasado 4 de octubre que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030.

Según el primer ministro, hay una reforma pendiente sobre este proceso. Opinó que él está a favor de la reelección de autoridades como alcaldes, y dijo que faltaron pocos votos para que el Congreso anterior revocara esta prohibición.

Luis Galarreta reiteró que ningún ciudadano acudió a votar pensando en el regidor 2 de la lista de candidatos. “Nadie ha votado pensando que iba a asumir quien venía atrás. Hay que ser claros y la Constitución también a derecho al ciudadano a elegir. Si lo hacía antes, creo que nos evitábamos esta situación”.

Finalmente, el titular de la PCM señaló que la decisión del JNE podrá ser rebatida a nivel judicial. “Evidentemente, quienes se sienten afectados, tendrán que accionar legalmente y eso terminará en una decisión”, exhortó.

Juan Sheput se pronuncia sobre decisión del JNE

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, también se pronunció por redes sociales sobre la resolución del JNE. Comentó que esto afecta entre otros a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y postulante a primer regidor de Renovación Popular.

Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores. Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser Senador. Un proceso desordenado desde el principio trae este tipo de consecuencias que afectan a candidatos y electores. — Juan Sheput (@JuanSheput) November 7, 2026

“Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores. Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser senador”, escribió en X.

El ministro calificó los comicios regionales y municipales como “proceso desordenado desde el principio” que con decisiones como esta hay consecuencias que afectan a candidato y electores.