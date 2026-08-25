Luis Galarreta negó divisiones al interior del Gobierno y de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Luis Galarreta negó divisiones al interior del Gobierno y de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respondió a los cuestionamientos que formuló el exalcalde Rafael López Aliaga contra la presidenta Keiko Fujimori, a quien el líder de Renovación Popular calificó como una “Dina Boluarte II” por una supuesta falta de resultados.

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