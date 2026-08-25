El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respondió a los cuestionamientos que formuló el exalcalde Rafael López Aliaga contra la presidenta Keiko Fujimori, a quien el líder de Renovación Popular calificó como una “Dina Boluarte II” por una supuesta falta de resultados.

El jefe del Gabinete consideró que la postura del dirigente de Renovación Popular no se ajusta a la realidad estatal. “Él tiene un estilo, en la campaña le costó su posición política, y creo que su opinión no corresponde a la realidad, porque creo que consideran que no se hace lo que ellos creen que se puede hacer”, dijo al programa “Esta noche”.

La administración de Keiko Fujimori cumplió recientemente sus primeras tres semanas en el poder mientras se espera el pedido de facultades legislativas ante el Congreso y en medio de cuestionamientos de personajes como Rafael López Aliaga, quien está en campaña para volver a la Municipalidad de Lima.

Luis Galarreta desestimó los reclamos sobre una supuesta inacción del Gobierno en materia de orden interno. El vocero oficial sostuvo que las acciones efectivas requieren un tiempo mínimo de preparación legal para evitar vacíos regulatorios que beneficien a los delincuentes liberados por el sistema judicial. Específicamente dijo que buscan hacer las cosas de manera correcta y no “tratar de hacer fuegos artificiales sin objetivos”.

El ministro anunció que el pedido de facultades legislativas incluye modificaciones normativas para ejecutar operaciones de inteligencia policial y militar. Además, el Ejecutivo coordinará con las autoridades regionales medidas para optimizar el control de penales y agilizar la expulsión de extranjeros indocumentados.

Luis Galarreta sobre su relación con Miguel Torres

En otro momento, Luis Galarreta reafirmó la solidez del actual equipo ministerial y precisó que mantiene una comunicación diaria y directa con la mandataria, con quien coordina de manera estrecha los planes de acción frente a la delincuencia y el fenómeno climático de El Niño. Asimismo, negó tener una mala relación con el presidente del Senado y legislador de Fuerza Popular, Miguel Torres.

“Si quieren ir por ahí están yendo mal. La relación más allá de lo público de los cargos que podemos tener que son sumamente pasajeros, entre Keiko, Micky y quien habla somos absolutamente unidos. Si creen que por ahí van a quebrarnos están yendo mal porque hemos demostrado durante casi 10 años que somos un triunvirato de amistad y que tenemos una misma visión de país”, explicó.

El Ejecutivo prevé presentar formalmente el requerimiento legislativo ante el Parlamento durante la presente semana. El jefe de la mesa de ministros expresó su confianza en que las bancadas legislativas aprueben estas medidas prioritarias de forma rápida y dejen de lado las diferencias de carácter ideológico.

Lo que dijo Rafael López Aliaga sobre Keiko Fujimori

Días antes, el líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó de forma pública las decisiones iniciales del mandato de Keiko Fujimori. El exalcalde de Lima calificó la actual gestión de seguridad de continuidad de la administración de la exmandataria Dina Boluarte.

“Yo no quiero una Dina Bolaurte II (...) Creo que si fuera igual que su padre, a los cinco días tenía que tener listo un shock de seguridad. Tenía que tener listo, no recién empezar a pensar y armar (...) Hasta ahora, lamentablemente, es una continuidad”, dijo este domingo.

López Aliaga criticó la entrega de un auxilio financiero de dos mil millones de dólares a la petrolera estatal Petroperú. Asimismo, reprochó el otorgamiento de un salvoconducto que permitió el traslado a México de la ex jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, condenada por su participación en el golpe de Estado.