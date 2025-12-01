El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, justificó la presencia de funcionarios del Parlamento en el local de su partido en el Cercado de Lima, en pleno horario laboral, señalando que el trabajo político y partidario “es también congresal”.

"Son trabajadores de confianza, no hay nada de ilegalidad", exclamó en entrevista con Canal N.

Galarreta afirmó que los congresistas son políticos y pertenecen a una determinada organización política, razón por la cual puede encargar a los trabajadores de su confianza a llevar a cabo actividades de coordinación política dentro de su local partidario.

“El trabajo político y partidario es también trabajo congresal porque un congresista es político y tiene un partido. Si yo fuera asesor de un congresista y me dicen: ‘por favor, te reúnes en el local porque quiero evaluar este proyecto, consúltale a tal y hay reuniones partidarias’”, expresó.

“Mencionan hasta el presidente del Congreso y dicen: ‘y baja el presidente del Congreso con un carro del Congreso’. ¿Qué quieres? Que vaya a su casa, se tome un taxi, vaya al partido y después regrese a su casa, deje el taxi y agarre el carro del Congreso y regrese al Congreso. Estamos en una situación en la que no se entiende el trabajo político”, agregó.

Galarreta también defendió la legalidad de la labor de dichos funcionarios porque se trata de “trabajadores de confianza” y dijo que en la actualidad existe un “desconocimiento” sobre cómo se manejan las oficinas de parlamentarios de España y Estados Unidos.

Según dijo, en el Congreso hay trabajadores de confianza y del servicio que marcan tarjeta, que los primeros no tienen horarios y muchas veces trabajan más horas que incluso que los trabajadores que sí marcan y a las 5 se van.

“Los trabajadores del Congreso cumplen su función, ellos están dentro del marco legal. Cuando necesitan salir por alguna actividad, muchos han pedido o licencia o vacaciones adelantadas. Hay algo que hay que entender, entiendo que hay desconocimiento, me gustaría que vean cómo funciona por ejemplo una oficina de un parlamentario republicano, demócrata o del Partido Popular de España”, subrayó.

“Venden una noticia como si fuese algo malo que un trabajador de un congresista acuda al local partidario en horario de oficina. Son trabajadores de confianza, no hay nada de ilegalidad. Es decir, si un congresista tiene un trabajador que es de su confianza, que es su asesor, su asistente, le dice: ‘necesito que vayas al partido a coordinar con tal persona’”, añadió.

Justifica labor de funcionarios

Galarreta enfatizó que un congresista no solamente legisla, fiscaliza y representa, sino también hace política. Alegó que el trabajador de confianza “no está en la playa, en una discoteca, en un restaurante”, sino en el partido de su legislador, razón por la cual tiene que “coordinar”, todo dentro del marco legal.

“Un trabajador de confianza de un político puede hacer trabajo político que se le encargue, por supuesto. Si está en ocio, en la playa, en su restaurante haciendo negocio, eso está pésimo, eso es otra cosa. Acá están trabajando en el Congreso todos los días. Hay dos o tres días que los han mandado al partido a coordinar y es lo natural, tienen que ir a coordinar porque sus jefes son políticos”, acotó.

Finalmente, Luis Galarreta defendió el trabajo de Jorge Llerena y Geraly Ulloa. Sobre esta última, dijo que existe una circular en el Congreso que prohíbe a los funcionarios y trabajadores dar opiniones ni entrevistas a los medios de comunicación.

En el caso de Llerena, refirió que está “contratado para trabajar como personal de confianza de un determinado parlamentario en determinada actividad” y “puede ir al local del partido de su jefe para coordinar”.

El caso

Según denunció “Cuarto Poder” el último domingo, tres trabajadores del Congreso de la República asistieron a un local del partido Fuerza Popular, de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, en pleno horario laboral.

Una de ellas es Geraly Ulloa Depaz, quien labora en la Comisión Especial Multisectorial a favor del Vraem, que está bajo el control de la agrupación fujimorista. Los trabajadores de dicha oficina afirmaron no conocerla.

Otro funcionario que asiste al local de Fuerza Popular en Santa Beatriz, Lima, es Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando. No obstante, la propia legisladora dijo no conocerlo, pese a que figura que está asignado en su despacho parlamentario con un sueldo mensual de S/3.515.

Otra funcionaria del Congreso captada en el local de Fuerza Popular en pleno horario laboral es Leticia Leiva Baylón, quien figura como asesora II del legislador Eduardo Castillo, con un sueldo mensual de S/10.502.