Documentos fiscales revelan que el el ministro de Justicia Luis Jiménez Borra afronta dos procesos por presuntos delitos contra la administración pública y, además, figura como implicado en una denuncia por falsificación de documentos relacionada con la inscripción de un partido político, presentada, en 2017, por el procurador del Reniec.

