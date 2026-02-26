Las pesquisas fiscales se sustentan en los hallazgos de la Contraloría General de la República. Un Informe de Control Específico determinó que, durante su gestión como Secretario General en la Municipalidad de San Isidro, en 2024, Jiménez Borra tuvo un papel central en la contratación irregular de 11 locadores de servicios para labores de fiscalización que nunca se acreditaron.

Bajo la carpeta fiscal N° 021-2025, el ministro se encuentra con investigación preliminar por negociación incompatible y colusión agravada, proceso abierto desde el 1 de abril de 2025. Además, en la carpeta N° 216-0000, la fiscalía mantiene en estado de calificación imputaciones por colusión simple, concusión y cohecho.

La denuncia, realizada por la Procuraduría Anticorrupción, señala que el ahora ministro aprobó los Términos de Referencia (TDR) con perfiles que no guardaban relación con las funciones requeridas y, posteriormente, otorgó las conformidades de servicio para viabilizar el pago de S/ 127 mil, a pesar de que los propios locadores admitieron ante el órgano de control que sus labores fueron solo “verbales” o inexistentes.

Este Diario buscó la declaración del nuevo titular de Justicia, quien reconoció los procesos en curso y culpó “al sistema” porque aún no han sido resueltos. Además, afirmó que las denuncias se generaron por una “rigurosidad selectiva de la Contraloría”.

“Lamentablemente la Contraloría no es objetiva porque el auditor de la Municipalidad de San Isidro no es abogado, es un contador. Entonces, evidentemente, él no conoce la ley y no la ha aplicado bien”, sostuvo. Por otro lado, confirmó que ya pidió a la municipalidad defensa legal para ese caso.

En 2017, el actual titular de Justicia fue implicado en una denuncia por presunto delito contra la fe pública, presentada por el entonces procurador público del Reniec, Aldo Puccio Cubas. La acusación comprendía los presuntos delitos de falsificación de documentos, uso de documento privado falso y falsa declaración en procedimiento administrativo.

De acuerdo con el registro policial, los hechos se relacionan al proceso de recolección de firmas para la agrupación política Contigo Ciudadano. El ministro confirmó que recuerda el episodio, aunque dijo no estar involucrado directamente.

“Este movimiento recolectó firmas en las calles y yo sé que a algunos los denunciaron (…) Yo era parte del Comité Ejecutivo, pero no tuve ninguna participación en la recolección de firmas”, afirmó el ahora titular del Ministerio de Justicia del nuevo gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles.

