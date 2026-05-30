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Luis Jiménez interpreta propuesta de José Balcázar como un llamado a la reconciliación política. (Andina)
Luis Jiménez interpreta propuesta de José Balcázar como un llamado a la reconciliación política. (Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, sostuvo que una eventual amnistía para políticos que afrontan investigaciones judiciales no es una facultad del Poder Ejecutivo y precisó que una medida de ese tipo requeriría la intervención del Congreso de la República.

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