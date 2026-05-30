El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, sostuvo que una eventual amnistía para políticos que afrontan investigaciones judiciales no es una facultad del Poder Ejecutivo y precisó que una medida de ese tipo requeriría la intervención del Congreso de la República.

Desde Asunción, Paraguay, donde desarrolla actividades oficiales, el titular del sector se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente José María Balcázar, quien se mostró a favor de una amnistía para autoridades y dirigentes involucrados en procesos judiciales.

Jiménez señaló que interpretó las expresiones del mandatario como una manifestación orientada a promover la reconciliación política y reducir los niveles de confrontación en el país.

“Creo que es una voluntad que él expresa en un sentido de que haya paz en la clase política, que los rencores y los odios se atenúen” , manifestó.

Sin embargo, aclaró que una amnistía no puede ser otorgada por el Ejecutivo. “Una amnistía es una figura que no pasa por el Ejecutivo. Tendría que darse a nivel parlamentario y tampoco parece muy posible considerando que la legislatura está por concluir” , indicó.

Descarta trámite de derecho de gracia para Pedro Castillo

Durante una entrevista con Canal N, el ministro también abordó la situación judicial del expresidente Pedro Castillo y descartó que exista actualmente algún procedimiento de derecho de gracia en evaluación.

Explicó que las solicitudes presentadas hasta el momento están vinculadas a pedidos de indulto y no a una gracia presidencial.

Asimismo, recordó que cualquier beneficio de esta naturaleza debe seguir un procedimiento establecido que incluye una evaluación previa de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“El proceso tendría que iniciar con una evaluación de la comisión, una recomendación y recién allí el presidente podría tomar una decisión” , explicó.

Jiménez remarcó que, hasta la fecha, no existe ningún trámite de derecho de gracia en curso relacionado con el exmandatario.

Cerca de 2.000 expedientes pendientes

El titular de Justicia informó además que la Comisión de Gracias Presidenciales mantiene una carga cercana a los 2.000 expedientes pendientes de evaluación.

Debido a ese volumen de casos, consideró poco probable que una eventual solicitud presentada en las próximas semanas pueda ser resuelta antes de la culminación del actual gobierno.

Finalmente, el ministro exhortó a que la atención pública se concentre en el próximo proceso electoral y en garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en un clima de tranquilidad.

VIDEO RECOMENDADO