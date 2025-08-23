Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Luz, los fallos y las sombras, una crónica de Fernando Vivas sobre la presidenta del TC
Resumen de la noticia por IA
Luz, los fallos y las sombras, una crónica de Fernando Vivas sobre la presidenta del TC

Luz, los fallos y las sombras, una crónica de Fernando Vivas sobre la presidenta del TC

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las dudas, las discordias, las mayorías raspantes, los consensos por sorpresa, los vemos a través de un grueso cristal. No se ve ni se oye todo, pero sí bastante. Hay que reconocer la transparencia al grupo de 7 magistrados ahora presididos por Luz Pacheco (antes lo hizo Francisco Morales).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC