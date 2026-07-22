La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco, quien votó en contra del fallo en mayoría que favoreció al prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, cuestionó la postura de sustraerse de la acción de la justicia cuando considere que una decisión judicial le es adversa.

En entrevista con RPP Noticias, enfatizó que los integrantes del pleno coinciden en que no se puede amparar ese tipo de conductas y que la decisión en sí no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Cerrón Rojas.

“La decisión no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia del señor Cerrón. Es muy importante que la población sepa: tanto los que han hecho voto en mayoría como los que hemos hecho los votos en minoría, los siete, estamos de acuerdo en que esa teoría de que uno se puede esconder cuando considere que una decisión judicial es arbitraria, no tiene ningún fundamento jurídico y no se va a amparar una conducta como esa”, expresó.

“Yo he votado en contra de esta decisión. Tampoco lo ha estado el magistrado Monteagudo, el magistrado Ochoa. Para la mayoría, la decisión que tuvieron en el Poder Judicial para mantener la prisión preventiva no estaba suficientemente motivada. A mi modo de ver, sí lo estaba”, agregó.

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Pacheco Zerga también cuestionó la actitud de Vladimir Cerrón al no cumplir las medidas de comparecencia restringida. “Veíamos que aparecía en Twitter, en los medios, en conferencias. En fin, hay que acatar esa decisión porque es mayoritaria, la que prima, pero hubiese preferido que fuera otra”, aseveró.

Detalló que la situación procesal de Cerrón Rojas cambió respecto al 2026 y que esa observación se la hizo a su abogado, Humberto Abanto, el día en que se llevó a cabo la audiencia del caso.

“Además, el hecho de que no lo puedan capturar, que se dé el lujo de mandarle órdenes al presidente de la república a mí me parece una conducta que está obstaculizando a la justicia. Si ha logrado que no lo capturan en cuatro años (sic), eso es una obstaculización a la justicia”, acotó.

Finalmente, la extitular del TC remarcó que si bien tiene dudas, serán el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes tendrán que dictar las “suficientes” medidas para asegurar la presencia de Vladimir Cerrón en los procesos que actualmente afronta.

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“No sé qué contactos tendrá, cómo lo hará, ahora me hace dudar seriamente -y ojalá me equivoque- porque la tendencia en mayoría también establece que se tienen que dictar medidas que aseguren la comparecencia del acusado. Entonces, ya corresponderá al fiscal, al Poder Judicial dictar suficientes medidas para que este señor no se vuelva a fugar”, sentenció.