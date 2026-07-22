La expresidenta del Tribunal Constitucional Luz Pacheco se pronunció sobre el fallo en mayoría que favoreció al prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. (Foto: GEC)
La expresidenta del Tribunal Constitucional Luz Pacheco se pronunció sobre el fallo en mayoría que favoreció al prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. (Foto: GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco, quien votó en contra del fallo en mayoría que favoreció al prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, cuestionó la postura de sustraerse de la acción de la justicia cuando considere que una decisión judicial le es adversa.

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