La expresidenta del Tribunal Constitucional Luz Pacheco se pronunció sobre un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)
La expresidenta del Tribunal Constitucional Luz Pacheco se pronunció sobre un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)
Por Redacción EC

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco afirmó que cualquier decisión que tome el mandatario José María Balcázar sobre un eventual indulto al golpista exjefe de Estado Pedro Castillo (2021-2022) “tendrá que ajustarse a derecho”.

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