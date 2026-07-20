La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco afirmó que cualquier decisión que tome el mandatario José María Balcázar sobre un eventual indulto al golpista exjefe de Estado Pedro Castillo (2021-2022) “tendrá que ajustarse a derecho”.

En declaraciones al programa “Hora Punta” de Bethel Noticias, señaló que para otorgar dicho indulto existen requisitos jurídicos y que en caso de tratarse de un acto político, tendrá que estar “basado en el derecho”.

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No obstante, la extitular del TC advirtió que en caso de no ajustarse a derecho, el mandatario saliente podría dar una “imagen negativa” y la sensación de que pudo haber abusado de esa facultad presidencial.

“Para el indulto hay unos requisitos jurídicos. Podría ser un acto político, pero tiene que estar basado en el derecho. Ya el Tribunal en una oportunidad anuló una decisión porque se vio que era contraria al derecho”, expresó.

“Cualquier decisión que tome el señor Balcázar, si quiere de verdad pasar a la historia, tendrá que ajustarse a derecho, sino será una imagen negativa la que dejará, si es un presidente que haya podido abusar”, agregó.

En ese sentido, Pacheco Zerga dijo que está segura que Balcázar Zelada “pensará muy bien” al momento de tomar una decisión de tal magnitud “para no salirse del margen jurídico nacional”.

Un informe de este Diario reveló que desde que el sentenciado Pedro Castillo fue detenido por querer subvertir el orden constitucional, en diciembre del 2022, hasta la fecha, el TC ha emitido 26 sentencias que declaran o confirman la legalidad de su captura, prisión preventiva y respeto del debido proceso.

Además, Wilfredo Robles, uno de sus abogados quien estuvo detenido por más de una década acusado por presunto terrorismo, fue quien promovió una opinión no vinculante a favor del exmandatario emitida por un grupo de trabajo vinculado a la ONU.