Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Malaver, no eres tú, una crónica de Fernando Vivas sobre el ministro del Interior
Resumen de la noticia por IA
Malaver, no eres tú, una crónica de Fernando Vivas sobre el ministro del Interior

Malaver, no eres tú, una crónica de Fernando Vivas sobre el ministro del Interior

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el Mininter se pagan culpas propias y ajenas. Por eso es tan inestable. Mientras Dina no empodere a sus ministros del Interior para que tomen al toro por las astas, estos caerán censurados o extenuados.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC