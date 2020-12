Conforme a los criterios de Saber más

Antes de que Manuel Merino de Lama asumiera la presidencia de la República hace un mes, ya se habían desatado protestas en las calles. Manifestaciones que iniciaron la misma noche que el Congreso decidió vacar al entonces mandatario Martín Vizcarra, que se mantuvieron y fueron trascendentales para que el congresista de Acción Popular tenga la gestión más corta del último siglo: solo 5 días.

Y aunque fue una breve historia, hubo una serie de personajes protagonistas, actos, decisiones, declaraciones y otros hechos que marcaron el más reciente gobierno de Acción Popular, un partido que ya conoce lo que es ser parte del Ejecutivo y que, hacia las elecciones generales del 2021, busca llegar —una vez más— al poder.

1. El detonante de una corta presidencia

La noche del 9 de noviembre, el Congreso de la República decidió por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones vacar a Martín Vizcarra en el cargo de presidente del Perú arguyendo una permanente incapacidad moral. Esto a raíz de los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que dieron cuenta de que, cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), el exmandatario recibió sobornos por S/2′300.000 en torno a la buena pro de dos obras.

En Acción Popular, partido de Merino, hubo 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Pero los votos claves vinieron de Alianza para el Progreso (APP), donde hubo 20 adhesiones por la vacancia y 1 abstención, pese a que el líder y candidato presidencial de esta última agrupación, César Acuña, había asegurado que no se iba a respaldar la destitución de Vizcarra.

Tras la decisión del Parlamento, Vizcarra encabezó un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno junto a sus ministros, donde aceptó la medida y precisó que no iba a tomar ninguna acción legal. Aseveró estar con la “conciencia tranquila” y sentenció: “Estoy seguro que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso”.

Esa misma noche empezaron las protestas en Lima, las cuales se fueron extendiendo luego a otras regiones del país.

Declaraciones de Martín Vizcarra 09/11/2020





2. El prólogo

Incluso horas antes de jurar en su nueva función, Manuel Merino empezó a dar mensajes de “tranquilidad”. A través de un comunicado emitido por la Presidencia del Congreso, que entonces ostentaba, consideró que la vacancia de Vizcarra fue un “hecho democrático y absolutamente constitucional”, prometió un “Gabinete de ancha base” y ratificó la realización de elecciones generales y de la transición de gobierno.

Luego, en declaraciones a “América Noticias”, consideró una “actitud antidemocrática” las convocatorias a protestas. “Pido tranquilidad a todos los peruanos” y “quiero llamar a la serenidad y a la tranquilidad” fueron algunas de sus exhortaciones.

Momentos antes de jurar como presidente, Merino se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes le expresaron su respaldo. Posteriormente, la mañana del 10 de noviembre, el acciopopulista recibió la banda presidencial de parte de Luis Valdez, quien entonces quedó encargado de la presidencia del Congreso. Se convirtió así en el tercer presidente del período 2016-2021 y en también en el tercer miembro de Acción Popular en asumir el máximo cargo del Estado, luego de los fallecidos exmandatarios Fernando Belaunde y Valentín Paniagua.

Durante su discurso, Merino ratificó su postura de conformar un Gabinete “de consenso” y de “llevar adelante una transición democrática”. Y pese a que ya se habían iniciado las protestas convocadas por ciudadanos a través de redes sociales, manifestó: “No podemos dividir al país, hay una mala intención de querer dividir al país y eso no lo vamos a permitir”. Mientras expresaba todo ello en el hemiciclo, las manifestaciones en las calles contra su gestión iban en aumento en Lima y distintas regiones del país.

Merino ratificó que respetará los comicios de próximo 11 de abril de 2021





3. Los personajes

Ántero Flores-Aráoz, como primer ministro de Merino, fue el segundo protagonista principal del breve gobierno, junto a otros secundarios, pero con incidencia en esta historia política.

Fuentes de El Comercio comentaron por entonces que, además de Ántero Flores-Aráoz, Merino de Lama evaluó otros nombres para la Presidencia del Consejo de Ministros: el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde; el ex primer vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco; y la exdefensora del Pueblo, Beatriz Merino.

García Belaunde y Diez Canseco estuvieron presentes en las galerías del Parlamento aplaudiendo a Merino de Lama durante la ceremonia de juramentación.

Es más, otras fuentes de este Diario relataron que, la noche después de la vacancia, Merino de Lama se reunió con Diez Canseco, García Belaunde y con los congresistas Franco Salinas, Otto Guibovich y Ricardo Burga —estos dos últimos voceros de la bancada de Acción Popular— para barajar nombres y perfiles para la PCM.

Incluso hubo una terna pasajera compuesta por Diez Canseco, García Belaunde y Alfredo Barnechea, quien recientemente renunció a su precandidatura presidencial por el partido de la lampa.

Ántero Flores-Aráoz juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Flores-Aráoz, finalmente, juró como titular de la PCM el miércoles 11, pero lo hizo solo. En una de sus declaraciones ante medios de comunicación, minimizó las acusaciones de represión policial contra las manifestaciones en contra de la asunción de Merino, e hizo un llamado: “Lo que he visto en la televisión, no he visto ninguna violencia […] “Espero que ustedes también ayuden, en el plan de no estar como si fueran las protestas muchísimo más grandes de lo que son, una cosa es informar y otra exacerbar los ánimos”.

Él reconoció públicamente que intentó comunicarse con Pilar Mazzetti para que permanezca al frente del Ministerio de Salud, pero ella declinó en un pronunciamiento también público.

Otro personaje, por su importancia al quedar como encargado de la presidencia del Congreso, es Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), que según había adelantado su líder César Acuña no iba a apoyar la destitución, aunque ocurrió lo contrario. En una entrevista con El Comercio el 10 de noviembre, indicó que “con este voto a favor de la vacancia, no se le ha otorgado un cheque en blanco al presidente Merino”.

4. Las decisiones de la gestión

Al día siguiente de la juramentación de Flores-Aráoz —es decir, a tres días de asumir la presidencia—, Manuel Merino completó la conformación de su Consejo de Ministros. Una decisión que, según politólogos consultados por este Diario en su momento, iba en contra de lo que el mandatario había anunciado: un Gabinete de consenso o ancha base.

La juramentación de los ministros estaba programada para las 5 p.m. en Palacio de Gobierno, pero se adelantó a la 1 p.m. para evitar que coincida con la marcha nacional convocada contra la asunción de Merino para la tarde ese jueves 12 de noviembre. La manifestación dejó heridos y se denunciaron excesos policiales.

Entre los integrantes del Gabinete estuvieron exministros designados por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras la crisis que originó el indulto humanitario que dicho exmandatario otorgó al expresidente Alberto Fujimori. En tanto, el excongresista Juan Sheput asumió el Ministerio de Trabajo, que ya había encabezado en el gobierno de Alejandro Toledo. También hubo exfuncionarios de las gestiones de Alan García.

“No vamos a producir ningún cambio traumático, el Estado debe seguir funcionando y respetando el trabajo profesional y técnico de todas las instancias”, dijo Merino en su discurso.

Presidente Merino: "Este Gobierno de transición estará a la altura de todos los peruanos" 12/11/2020

Tras la juramentación, el procurador general del Estado, Daniel Soria, informó que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió dejar el cargo, una decisión que —según declaró a RPP el abogado— respondería a la voluntad del Ejecutivo de replantear la estrategia frente a la demanda competencial que el gobierno de Martín Vizcarra había presentado ante el Tribunal Constitucional contra el uso de la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

El viernes 13, el gerente de Prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Renzo Mazzei, presentó su renuncia al cargo al denunciar una “intención de censurar y manipular” la cobertura periodística de las protestas ciudadanas por parte de TV Perú, canal del Estado.

En cuanto a las protestas, que dejaron a civiles y policías heridos, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, admitió el uso de perdigones de goma.

El 15 de noviembre, antes de anunciar su renuncia, Manuel Merino firmó la ley que autoriza el retiro de fondos de las AFP. Lo hizo junto a Flores-Aráoz, y la norma se publicó el miércoles 18.

El último lunes 7 de noviembre, según pudo conocer El Comercio, Flores-Aráoz acudió a la PCM para sellar la transferencia del cargo con la actual primera ministra Violeta Bermúdez. En breve comunicación con este Diario, el excongresista comentó que se trató de un encuentro rápido, un acto “ritual”, que consistió en la suscripción de un acta.

“Yo no recibí ningún cargo, pese a lo cual tuve que entregar el cargo”, indicó respecto a que él no tuvo una actividad similar con su antecesor, Walter Martos. Agregó que le expresó a Bermúdez su deseo porque su gestión sea “lo más exitosa posible”, y ella le agradeció.

5. Las posturas acciopopulistas

En la votación sobre la vacancia de Vizcarra, Acción Popular, la bancada más numerosa del Parlamento, no tuvo un voto unánime. Hubo 18 parlamentarios que respaldaron la destitución, cuatro que votaron en contra y dos que se abstuvieron.

Durante el debate, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, expresó que votaría a favor de la vacancia y aseguró que esta no iba a afectar la gobernabilidad ni la realización de las elecciones generales del 2021. “Se dice que afectaría el equilibrio de poderes y es falso, que es una lucha de poder y es falso. Es cumplir con un mandato constitucional y con un deber moral”, expresó.

El portavoz alterno, Ricardo Burga, dijo que votaría a favor de la vacancia por ser “un fiel alumno de Fernando Belaunde Terry”, el expresidente y fundador del partido. Por el contrario, su correligionario Jorge Vásquez Becerra manifestó: “No vine al Parlamento para poner a mi partido en Palacio de Gobierno”.

Lo cierto es que un sector de Acción Popular de centro-derecha respaldó la decisión del Parlamento y la asunción de Merino. Un claro ejemplo fue la presencia de García Belaunde y Diez Canseco en la juramentación de su correligionario, y su participación en la evaluación que este hizo para designar a su primer ministro.

Dentro de Acción Popular hubo distintas posturas en torno a la vacancia de Martín Vizcarra y al asunción de Manuel Merino. (Foto: GEC)

Quien también dio un espaldarazo fue Edmundo del Águila Herrera, quien fue precandidato presidencial y fue parte del Congreso disuelto por Vizcarra, al igual que García Belaunde.

Una postura distinta expresó por entonces Yonhy Lescano, quien hoy es el candidato del partido a la presidencia tras vencer en elecciones internas. “Irresponsable aprobar vacancia en medio de una pandemia con crisis general. No les importó el país, sino sus intereses subalternos. Es una agresión a los peruanos que piden atención a sus necesidades. Rechazo el voto de congresistas de AP que le hacen daño al partido y al Perú”, expresó el 9 de noviembre en Twitter.

Días después, continuó con su crítica, al considerar que el Gobierno era “ilegítimo con gran rechazo popular, conformado por ministros que defendían a mafias desaforadas del Congreso. Un retroceso en la lucha contra la corrupción y un peligro latente a la democracia”.

Por su parte, el presidente del partido con mandato vencido, Mesías Guevara, manifestó su rechazo a reconocer a Merino como presidente. En Twitter, pidió que Merino y los congresista que votaron a favor de la vacancia renuncien al partido, pues consideró que “mancharon la lampa y la memoria de Belaunde y Paniagua”.

6. El epílogo

Una noche trágica fue el inicio del fin del breve gobierno de Manuel Merino de Lama. Una nueva marcha nacional en Lima —que también se replicó multitudinariamente en otras regiones— dejó como saldo decenas de heridos y dos jóvenes muertos: Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron impactados por proyectiles policiales. Ocurrió el 14 de noviembre.

Conocidos los fallecimientos esa noche, el Gobierno empezó a caer. Hubo una avalancha de renuncias de miembros del Gabinete Ministerial, que había jurado solo dos días atrás.

Asimismo, desde la mayoría de las bancadas del Parlamento se emplazó a Merino de Lama a renunciar a la presidencia. El mismo requerimiento hizo su exaliado en la Mesa Directiva y entonces titular de la misma, Luis Valdez (APP).

Durante las horas siguientes, Merino de Lama aguardó silencio, hasta que al mediodía del domingo 15, en medio de la soledad de la sala Cáceres de Palacio de Gobierno, comunicó su renuncia. Al anuncio le siguieron cacelorazos y otras manifestaciones en las calles de Lima y otras ciudades a manera de celebración.

Manuel Merino renuncia

En su discurso, antes de referirse concretamente a su renuncia, Merino de Lama no hizo algún mea culpa respecto de la crisis política. Aunque señaló que las protestas eran “legítimas”, aseveró que los jóvenes —que fueron los que mayoritariamente se manifestaron en las calles— “tienen también, lamentablemente, a grupos interesados en producir caos y violencia”.

Luego, el Congreso alargó la incertidumbre al no elegir inmediatamente a una nueva Mesa Directiva para la sucesión constitucional. Lo hizo finalmente el 16 de noviembre al nombrar a Francisco Sagasti (Partido Morado) presidente del Parlamento, quien posteriormente asumió la presidencia del país.

El último 30 de noviembre, la PCM informó que se realizó la transferencia de cargo entre el ex primer ministro del gobierno de Vizcarra, Walter Martos, y la actual titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Según comentó el saliente funcionario a la prensa ese día, sostuvo una reunión de trabajo con Bermúdez y dialogaron sobre la continuidad del equipo para atender conflictos sociales y el seguimiento de la ejecución presupuestal de las autoridades a nivel nacional.

Fuentes de la PCM confirmaron este jueves a El Comercio que, el último lunes 7 de diciembre, se hizo lo propio con Ántero Flores-Aráoz, quien fue primer ministro en el gobierno de Merino.

“Se constituyó una comisión de transferencia integrada por el grupo de trabajo designado por el señor Flores-Aráoz y el equipo revisor designado por la señora Bermúdez. Los miembros de dicha comisión, así como el señor Ántero Flores-Aráoz Esparza y la señora Violeta Bermúdez Valdivia, culminaron sus labores de transferencia el lunes 7 de diciembre de 2020 con la suscripción del Acta de Transferencia de Gestión, en presencia de un notario público y de la jefa del Órgano de Control Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros”, señala un comunicado remitido por la entidad.

7. Merino postpresidencia

Tras su renuncia, Manuel Merino no apareció públicamente por varios días. Se supo que para el domingo 22 de noviembre intentó realizar una conferencia de prensa en la sede del Congreso a fin de emitir un pronunciamiento, pero la actividad fue cancelada.

Previamente, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, desaprobó el uso de los espacios del Legislativo para labores que no sean estrictamente parlamentarias.

Por la noche, el congresista Merino difundió en redes sociales un video en donde, pese a la crisis política que protagonizó tras la vacancia de Vizcarra, no reconoció responsabilidad alguna. Y como incluso ya lo había hecho durante su corta gestión, atribuyó las manifestaciones ciudadanas a otros motivos alejados de la realidad.

Es más, explicó que dimitió a la Presidencia de la República “para impedir que aquellos que buscaban el caos y la violencia logren sus objetivos con más sangre”. Sugirió también que “existieron manos oscuras que tuvieron por intereses provocar la violencia, el caos y la muerte para culpar al Gobierno de turno”.

Manuel Merino: ""No fui un presidente usurpador ni golpista"

A Merino se le vio posteriormente en la sesión virtual del pleno del Congreso, el 25 de noviembre, en donde se discutía sobre el presupuesto de la República para el 2021. Tres días después, ya de forma presencial en el hemiciclo, cuestionó la decisión del Gobierno de pasar al retiro a 18 generales de la Policía Nacional.

Además de otros pronunciamientos vía redes sociales, Merino ha cuestionado en los últimos días reiteradamente el uso de la frase “recuperación de la democracia” en una muestra fotográfica sobre las protestas que se registraron contra su gobierno a mediados de noviembre.

8. Fact checking

A lo largo de sus expresiones tras dejar la presidencia, Manuel Merino de Lama también ha incurrido en afirmaciones imprecisas y hasta falsas, como ha dado cuenta El Comercio al realizar las respectivas verificaciones. Por ejemplo:





“Quiero saludar la actividad que está realizando el LUM, sin embargo, quiero referirme al enfoque de la exposición fotográfica, la frase ‘restaurar la democracia’ la rechazamos en todos los extremos, porque creo que los peruanos sabemos perfectamente que el proceso de vacancia ha sido un proceso que se ha dado de manera constitucional y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional”. (8/12/20)

Esa afirmación es falsa. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial presentada por el Gobierno de Martín Vizcarra contra el uso de la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, y se sustrajo de la materia. Es decir, en ningún momento se ha pronunciado sobre el fondo y, mucho menos, sobre la vacancia en sí. En una anterior ocasión, en una entrevista con “Expreso”, el legislador de Acción Popular también mintió.





“En menos de 24 horas, no llamé a mis amigos, ni a mis correligionarios. Se nombró un Gabinete con carácter plural, diverso, tanto política como sectorialmente”. (22/11/20)

Esta afirmación es falsa. Como hemos dado cuenta líneas arriba, según fuentes de este Diario, Merino sí se reunió con correligionarios de Acción Popular incluso la misma noche después de la vacancia de Martín Vizcarra. Entre ellos Raúl Diez Canseco, Victor Andrés García Belaunde, Ricardo Burga, Franco Salinas y Otto Guibovich para barajar nombres y perfiles a fin de nombrar a su primer ministro.

Asimismo, la conformación de su Gabinete evidenció, finalmente, que no fue uno plural, sino uno conservador.

A un mes del gobierno de Manuel Merino, aún queda por ver cuál será el impacto de lo ocurrido en las pretensiones de su partido Acción Popular rumbo a las elecciones generales del 2021, y cuál será el accionar del hoy expresidente en los próximos meses.

Por ahora, enfrenta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez (los jóvenes fallecidos en las protestas), así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar. El caso ha sido declarado complejo e incluye también a Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

