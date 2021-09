Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Acción Popular, Mesías Guevara, y el excandidato presidencial de dicha agrupación, Yonhy Lescano, rechazaron este viernes el pedido de Manuel Merino, quien considera que debe recibir una pensión vitalicia como ex jefe de Estado, a pesar de una breve gestión de cinco días.

Mesías Guevara calificó como “despropósito” lo pedido por Merino y demandó que retire la solicitud porque -según dijo- “ lo único que está haciendo es mostrar la otra cara del partido o una cara del partido que no muestra la tradición que nos han enseñado sus fundadores”.

“[El pedido de pensión vitalicia] Eso es un despropósito (...) Él no ha sido elegido como presidente de la República y por lo tanto no le corresponde pedir esa pensión vitalicia”, acotó.

Lamentó que, a pesar de haber sido elegido como parlamentario del partido de la lampa, esté perjudicando la imagen institucional a puertas de nuevas elecciones internas en Acción Popular.

“Él ha sido congresista por Acción Popular, el partido le dio la oportunidad para que sirva al país, pero no para satisfacer sus apetitos personales . Su pedido es personal, más no institucional. Yo sí creo que no le corresponde hacer ese tipo de pedidos. Un despropósito a mi entender”, finalizó.

Por su parte, Yonhy Lescano consideró que “quienes asumen funciones temporales, no tienen la posibilidad de tener pensión vitalicia” .

“Los únicos que tienen pensión vitalicia son los que han sido elegidos por la voluntad popular, en las ánforas . Pero por algún accidente o situación, asumen estas funciones, y no tienen la posibilidad de pensión vitalicia. Los que lo están solicitando no tienen derecho a una pensión vitalicia”, enfatizó.

Sostuvo además que es “poco ética” la solicitud del excongresista porque “no estaba ocupando el cargo, sino que asumió temporalmente funciones” en noviembre del año pasado.

“¿Cómo voy a respaldar su pedido? Yo a ese señor no le tengo ni trato ni contacto con él, he deslindado siempre de la posición que ha tomado en su trabajo como parlamentario. Una persona que en cinco días ha perdido la presidencia del Congreso y la presidencia de la República por una torpeza política . Entonces cómo voy a respaldar (...) Es un pedido que él mismo debería retirar porque está quedando muy mal ¿no?”, finalizó.

El pasado 8 de setiembre, Merino oficializó el pedido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

En diálogo con RPP, Alva indicó este viernes que los pedidos de Manuel Merino y Francisco Sagasti para recibir las pensiones que les corresponden a los expresidentes de la República están siendo evaluados por el área de asesoría jurídica.

