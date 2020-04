El presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), presentó un proyecto de ley que propone la realización de comicios internos en los partidos políticos para el proceso electoral 2021. De esta manera, bajo el argumento de la imposibilidad de efectuar los que se tenían planeados por la crisis que afronta el país por el coronavirus (COVID-19), quedaría suspendida la realización de las elecciones primarias.

“Lamentablemente, con la irrupción del COVID-19 en el país, y la subsiguiente declaratoria de emergencia nacional sanitaria, así como sus posteriores ampliaciones y la implementación de medidas sanitarias para detener y/o controlar la propagación del virus hace inviable que en los siguientes meses. se puedan implementar y ejecutar las medidas requeridas para ejecutar elecciones primarias abiertas, en especial por el peligro de contagio que generan las aglomeraciones naturales del acto natural”, señala la exposición de motivos del proyecto de Merino.

Las elecciones primarias, aprobadas por el Congreso 2016-2019 como parte del paquete de reforma política, estaban previstas para noviembre. Este tipo de comicios implicaban, en la práctica, un despliegue similar al de una elección general. Dada la coyuntura de emergencia sanitaria productor del coronavirus, los voceros de las bancadas parlamentarias se habían pronunciado a favor de suspender estos elecciones primarias.

En esa línea, la iniciativa del presidente del Congreso plantea, a través de una disposición transitoria a la Ley de Organizaciones Políticas, no solo suspender las primarias sino establecer un marco normativo para la realización de elecciones internas en los partidos políticos.

Su propuesta estipula que la elección estaría dirigida y llevada a cabo por un órgano electoral central nacional, conformado por tres miembros. Además de que “deberán contar con el apoyo y la asistencia de la Oficina Nacional de procesos Electorales”.

En lo que respecta a los mecanismos de elección, Merino propone los mismos tres mecanismos que estaban vigentes en la norma anterior: voto universal de no afiliados, a voto universal de afiliados, y a través de delegados del partido. “Hasta una décima parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto”, añade el texto en alusión a los invitados.

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, sostuvo que el proyecto de Merino plantea volver a laa internas antiguas, aunque con algunas variantes no del todo satisfactorias. “Al mantenerse la modalidad de delegados como una de las tres opciones, lo seguro es que casi todos los partidos la utilicen”, explicó a El Comercio.

En esa misma línea, Villalobos criticó que a los organismos electores no se les encargue organizar el proceso, sino que realicen un apoyo. “Los partidos defienden su autonomía privada y por eso no quieren perder el manejo de sus internas. Se deja de lado lo avanzado, porque ONPE no las organizará y porque no se exigirá militancia previa para postular, así los no afiliados pueden ser precandidatos en las internas y salir elegidos como candidatos”, añadió el especialsta electoral.

La propuesta legislativa también hace referencia a la paridad en las listas de candidatos. Propone que el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 45%. Por último añade un artículo final donde refiere que toda disposición que dificulte la implementación de la presenta norma “no podrá aplicarse al proceso de elecciones generales del 2021”. Para Villalobos, si bien no se contempla la alternancia, aumentan la cuota género.

La agenda de la Junta de Portavoces del viernes contiene como primer punto un proyecto de ley de la bancada Podemos, donde también plantea suspender las elecciones primarias.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.