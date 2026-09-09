El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llega a Lima este miércoles 9 de setiembre, como parte de una gira que lo llevó a Colombia y Ecuador a fin de fortalecer las asociaciones clave con los tres países.

No es la primera vez que un representante del gobierno de Estados Unidos de ese nivel visita nuestro país. A lo largo de los años llegaron, por ejemplo, Hilary Clinton, Condoleezza Rice, Antony Blinken y Colin L. Powell.

En la siguiente nota, un recuento de los funcionarios norteamericanos que visitaron Lima en los últimos 120 años:

Elihu Root

[Fecha de su visita: 10-16/9/1906]

Elihu Root visitó el Callao y Lima, y sostuvo encuentros oficiales con el presidente José Pardo y Barreda y el ministro de Relaciones Exteriores. Dictó diversos discursos públicos en el marco de una gira por Sudamérica para estrechar lazos.

Cordell Hull

[Fecha de su visita: 9-13/1/1934]

Cordell Hull visitó Mollendo, el Callao, Lima y Talara. Se reunió con el presidente Óscar R. Benavides y el canciller Solón Polo Vega. Su visita fue considerada clave para abordar la cooperación comercial y la estabilidad hemisférica.

Cordell Hull

[7-27/12/1938]

Cordell Hull volvió al Perú y llegó al Callao en el vapor “Santa Clara”, junto con toda la delegación de su país para participar en Lima en la VIII Conferencia Internacional de Estados Americanos, centrada en la solidaridad continental frente a las tensiones globales, que llevarían al mundo a la Segunda Guerra Mundial.

John Foster Dulles

[26-28/7/1956]

John Foster Dulles llegó a Lima en representación del gobierno de Dwight D. Eisenhower para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Manuel Prado Ugarteche.

William Pierce Rogers

[15-16/5/1973]

William Pierce Rogers, en medio de una gira por Latinoamérica, visitó de manera oficial el Perú y se reunió en Lima con ministros del gobierno del general Juan Velasco Alvarado. En nombre del presidente Richard Nixon pronunció un discurso ante la Junta del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino).

Henry A. Kissinger

[18-19/2/1976]

Henry A. Kissinger llegó en visita oficial a Lima . Se reunió con el presidente Francisco Morales Bermúdez y el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel de la Flor Valle, y abordaron temas de seguridad regional y tensiones geopolíticas.

Colin L. Powell

[10-11/9/2001]

Luego de 25 años, volvió a visitar el Perú un secretario de Estado en funciones. Colin L. Powell llegó a Lima para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se adoptó la Carta Democrática Interamericana.

Sin embargo, Powell debió retornar apenas se conoció la noticia de los atentados del 11 de setiembre en su país.

Colin L. Powell

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2002 Colin L. Powell retornó al Perú. Acompañó al presidente George W. Bush en su visita oficial a Lima para una cumbre presidencial conjunta con los mandatarios de Perú, Colombia, Bolivia y el vicepresidente de Ecuador. FOTO: Archivo EL COMERCIO / INES MENACHO

[22-23/3/2002]

Colin L. Powell retornó al Perú al año siguiente. Acompañó al presidente George W. Bush en su visita oficial a Lima para una cumbre presidencial conjunta con los mandatarios de Perú, Colombia, Bolivia y el vicepresidente de Ecuador. La cita se enfocó en la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el compromiso por la democracia.

Condoleezza Rice

[21-23/11/2008]

Condoleezza Rice. (AP Photo/Seth Wenig) / Seth Wenig

Condoleezza Rice visitó Lima como integrante de la comitiva oficial del presidente George W. Bush durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Lima.

Hillary Clinton

[Fecha de visita: 6-8/6/2010]

VISITA DE HILARY CLINTON, SECRETARIA DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, AL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA. (Foto Archivo El Comercio) / ROCHI LEON

Hillary Clinton, secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, llegó a Lima para asistir y liderar la participación de su país en el período de sesiones de la XL Asamblea General de la OEA.

[15-16/10/2012]

Hillary Clinton retornó para sostener una serie de reuniones bilaterales con el presidente Ollanta Humala. Perú y EE.UU. acordaron fortalecer sus relaciones en defensa y seguridad, inclusión social y protección ambiental. Clinton fue, además, la oradora principal en la conferencia internacional Poder: Las mujeres como motores del crecimiento y la inclusión social.

John Kerry

[11/12/2014]

John Kerry llegó en una rápida visita a Lima para reunirse con el presidente Ollanta Humala y el canciller francés Laurent Fabius en el marco de su participación cumbre en la COP-20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se realizó en el Perú.

[18/11/2016]

John Kerry vuelve al Perú, acompañando al presidente Barack Obama para la cumbre del APEC en Lima. Kerry participó en la cumbre empresarial APEC CEO Summit y en la Cumbre de Líderes.

Rex Tillerson

[5-6/2/2018]

Rex Tillerson se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín, abordando temas de gobernabilidad democrática y la crisis en Venezuela previa a la Cumbre de las Américas.

Michael Pompeo

[13/04/2019]

Foto:. EFE/ Michael Reynolds / MICHAEL REYNOLDS

Michael Pompeo se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Martín Vizcarra y el canciller Néstor Popolizio, enfocando la agenda bilateral en la crisis migratoria venezolana y la cooperación económica regional.

Antony Blinken

[06/10/2022]

Antony Blinken viajó al Perú por el 52 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Asimismo, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa.

[14-16/11/2024]

Antony Blinken vuelve a Lima, acompañando al presidente Joe Biden en su visita de Estado al Perú con motivo de la celebración de la Semana de Líderes Económicos de APEC.

(Fuente: Archivo El Comercio)