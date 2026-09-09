El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llega a Lima este miércoles 9 de setiembre, como parte de una gira que lo llevó a Colombia y Ecuador a fin de fortalecer las asociaciones clave con los tres países.

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