El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Lima. (EFE/ Paolo Aguilar)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Lima. (EFE/ Paolo Aguilar)
Por Redacción EC

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, saludó el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas y dijo que ambos países están iniciando una nueva “era dorada” en sus relaciones bilaterales.

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