El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, saludó el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas y dijo que ambos países están iniciando una nueva “era dorada” en sus relaciones bilaterales.

Durante una conferencia de prensa conjunta, expresó su complacencia por la decisión del Perú de incorporarse a su iniciativa y dijo que su gobierno lo apoyará “lo más que podamos”.

“Quiero agradecer a la presidenta (Keiko) Fujimori por habernos recibido el día de hoy, creo firmemente que estamos empezando una nueva era, una era dorada en las relaciones, porque nuestra administración y la de Keiko Fujimori, en los primeros 40 días, han trabajando muy fuertemente”, señaló en inglés a la prensa de su país.

Desde Palacio de Gobierno, dijo que el gobierno del mandatario Donald Trump la apoyará “en todo lo posible” en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

El funcionario norteamericano también remarcó que la presencia de bandas criminales que operan con impunidad en el hemisferio implica una amenaza directa a su propio país.

“Nos alegra mucho que usted haya sido electa y el pueblo la eligió porque usted prometió enfrentar esto y lo está haciendo ya, y la vamos a ayudar en todo lo posible”, expresó.

“¿Por qué la vamos a ayudar? No solamente la amistad, porque también es de nuestro interés nacional. Tener bandas criminales que estén operando con impunidad en el hemisferio es una amenaza directa a Estados Unidos”, agregó.

Señaló que la obligación más importante de todo gobierno es la paz, la tranquilidad y seguridad de su pueblo, y cuando eso es amenazado, todo lo demás es imposible y eso no solamente afecta su economía.

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“¿Cuál es la amenaza hoy en día? Son grupos trasnacionales. Había una época donde estos grupos operaban en territorio nacional. Hoy en día es una red de terroristas, de criminales peligrosísimos que opera a través de la frontera, en varios países, con enlaces bancarios y económicos”, subrayó.

“Es una infraestructura criminal que se está tratando de apoderar del hemisferio y eso no lo podemos permitir. La única manera de derrotar eso es enfrentarlo fuertemente”, añadió Rubio.

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El secretario de Estado alegó que el Escudo de las Américas busca enfrentar a estas bandas terroristas porque también significan una “amenaza directa” a la soberanía de los países de la región.

“Cuando estamos viendo bandas criminales que hoy en día tienen más dinero y mejor equipo militar que los propios militares de un estado, eso es inaceptable. Contra eso es el escudo. Catorce países trabajando en conjunto y si Dios quiere se puede ampliar a más países para enfrentar y para siempre derrotar a estos elementos”, acotó.

Marco Rubio enfatizó que si bien Estados Unidos tiene la capacidad de actuar unilateralmente, para confrontar el crimen trasnacional no pueden evidentemente entrar a naciones soberanas, por eso se decidió trabajar en conjunto y para ello nació el Escudo de las Américas.

“Las personas están básicamente adelantándose a problemas que no existen. Es ridículo pensar en cosas que ni siquiera hemos contemplado. Las razones por las cuales tenemos el escudo y podemos actuar es porque lo haremos en conjunto con las naciones”, aseveró.

Niega violación de soberanía

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori respondió sobre la autonomía del Perú y la posibilidad del ingreso de tropas estadounidenses al país, y recordó que hay normas que regulan eso.

“Sobre el ingreso de tropas, hay una ley específica en la Constitución. Cada vez que hay un ingreso de tropas a nuestro país, se pide un permiso especial al Congreso de la República y esto por supuesto se va a mantener”, manifestó.

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“La soberanía del Perú está intacta. Aquí lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y la paz”, sentenció.