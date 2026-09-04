Marco Rubio visitará el Perú en una gira que incluye a Colombia y Ecuador. (Foto: AFP)
Marco Rubio visitará el Perú en una gira que incluye a Colombia y Ecuador. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, visitará oficialmente el Perú la próxima semana. Esta gira se realizará entre el 8 y 10 de setiembre e incluirá también a Colombia e Ecuador.

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