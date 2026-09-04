El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, visitará oficialmente el Perú la próxima semana. Esta gira se realizará entre el 8 y 10 de setiembre e incluirá también a Colombia e Ecuador.

El viaje de Rubio, según destacó la Embajada de Estados Unidos en el Perú, tiene como objetivo “fortalecer las asociaciones clave en nuestra región”.

“Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú”, se indica en un comunicado.

Se detalla que Rubio dialogará sobre el apoyo de Estados Unidos a Colombia luego del terremoto, así como la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y “las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”.

Además, se reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático, según detalló la Embajada.

El secretario de Estado Marco Rubio @SecRubio viajará a Perú Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región.



Más sobre la visita:https://t.co/WDcdO9Alry — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) September 4, 2026

La noticia fue confirmada este viernes por la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Lo hizo citando la declaración de prensa que hizo el Departamento de Estado de EE.UU. a través de su portavoz Thomas Pigott.

Marco Rubio visitará el Perú en una gira que incluye a Colombia y Ecuador.

Esta visita diplomática ocurre poco después del primer mes del actual gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio. Tras su nombramiento, Carlos Espá asumió el cargo de canciller como parte del Gabinete presidido por Luis Galarreta.

Marco Rubio dirige la política exterior de la administración de Donald Trump desde su nombramiento al frente del Departamento de Estado estadounidense.

El secretario de Estado concreta con esta noticia su primer contacto oficial con la presidenta Keiko Fujimori tras la instalación del nuevo gobierno peruano en julio del 2026.