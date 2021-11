Marco Sipán Torres, quien fue uno de los aliados electorales del actual presidente Pedro Castillo, fue nombrado este martes como jefe de la oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. La oficialización se dio mediante a resolución Nº 398-2021-Minem.

La norma, que lleva la firma del ministro del sector Eduardo González, indica que lo designa indica que “se encuentra vacante el puesto de Jefe(a) de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas siendo necesario designar a la persona que ejercerá dicho puesto”.

Marco Sipán Torres fue vicepresidente del Partido MAS (Movimiento de Afirmación Social) y parte del equipo de aliados durante la campaña de Pedro Castillo. Según informó Caretas, fue una de los personajes políticos más cercanos al presidente Pedro Castillo durante la contienda electoral junto a César Aliaga Díaz, quien también es dirigente del MAS.

En una entrevista con el portal Nodal en mayo de este año, Sipán explicó la propuesta de cambio de constitución que planteó Castillo Terrones durante la campaña electoral.

“La reforma constitucional no está vista sólo en el marco de codificar el texto constitucional, sino sobre todo en el reconocimiento de que la última constitución no tuvo la participación de todos los sectores, sino solamente de quienes de cierta forma habían sido los beneficiarios económicos del neoliberalismo. Hay todo un enfoque de la constitución amparado a la implementación de las reformas neoliberales; en ese sentido luego de 30 años de su implementación, la complejidad de la sociedad ha generado nuevos grupos sociales, nuevos grupos de intereses, que no se sienten identificados en esta constitución”, afirmó.

