Marco Vinelli, responsable del equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, pidió en una carta al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, este jueves 9 de julio que las carteras ministeriales y entidades públicas suspendan nuevas contrataciones y designaciones de personal en el proceso transferencia, para que el cambio de mando se realice de manera ordenada y sin compromisos administrativos extraordinarios antes del 28 de julio.

En la misiva, Vinelli pidió que el Ejecutivo “se abstenga de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario”. La única excepción que menciona son aquellos casos que respondan estrictamente a “una obligación legal, mandato judicial, situación de emergencia o necesidad pública debidamente sustentada”.

El requerimiento de Marco Vinelli surge tras las primeras reuniones de coordinación con la PCM y luego que Keiko Fujimori indicara que su gestión requiere diagnósticos precisos de cada cartera para empezar a tomar decisiones inmediatas sobre los programas sociales vigentes.

Coordinaciones de Marco Vinelli ante la PCM

La carta de Marco Vinelli detalla que el objetivo es “preservar la transparencia del proceso de transferencia, fortalecer la confianza pública y facilitar una adecuada continuidad”. Añadió que su solicitud atiende a “los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública” que deben orientar todo el proceso de transferencia de gobierno.

Previamente, Arroyo Sánchez reafirmó el compromiso del gobierno de transición de brindar facilidades para acceder a la información financiera de cada sector. Los equipos técnicos ya revisan el avance de las políticas y las obras prioritarias en ejecución. El objetivo es asegurar que el relevo de autoridades no interrumpa la prestación de los servicios esenciales a la población.

La presidenta electa acreditó a sus comisiones ante los ministerios, incluyendo a especialistas como Juan Odar y José Recoba. Keiko Fujimori ratificó su plena confianza en Vinelli Ruiz para liderar este traspaso técnico hacia la nueva administración que inicia el próximo 28 de julio luego que la plancha presidencial de Fujimori ganara la segunda vuelta.