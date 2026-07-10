Marco Vinelli fue anunciado por Keiko Fujimori como el encargado de Fuerza Popular de liderar el proceso de transferencia. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Marco Vinelli fue anunciado por Keiko Fujimori como el encargado de Fuerza Popular de liderar el proceso de transferencia. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Marco Vinelli, responsable del equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, pidió en una carta al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, este jueves 9 de julio que las carteras ministeriales y entidades públicas suspendan nuevas contrataciones y designaciones de personal en el proceso transferencia, para que el cambio de mando se realice de manera ordenada y sin compromisos administrativos extraordinarios antes del 28 de julio.

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