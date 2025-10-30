El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Surco y Barranco abrió investigación al alcalde de Surco, Carlos Bruce, por la demolición de parte de la vivienda de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) en un operativo de recuperación de áreas públicas en ese distrito.

Según la disposición fiscal, la medida se adoptó contra Bruce Montes de Oca por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, tras la denuncia presentada por el abogado de la Inmobiliaria Los Alizos EIRL.

La defensa de la empresa alega que a la fecha no existía ninguna medida correctiva de demolición en el inmueble, es decir, que no se abrió expediente de ejecución coactiva, mucho menos se le notificó sobre la decisión.

La disposición fiscal también incorporó como investigados al subgerente de Fiscalización y Coactiva de la municipalidad de Surco, Raúl Abel Ramos Coral, y a la ejecutora coactiva de la comuna, Cindy Rosmery Trujillo Muñoz.

Finalmente, el Ministerio Público amplió por 30 días la investigación preliminar, a fin de llevar a cabo diligencias adicionales y concluir aquellas que hasta la fecha se encuentran pendientes.

Como se recuerda, la Municipalidad de Surco realizó una diligencia en la madrugada de este jueves 30 de octubre para recuperar espacios públicos en la urbanización Los Álamos, incluyendo los que habían sido ocupados por el domicilio de la congresista María Acuña.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, indicó la comuna en un video.

Esto ocurre días después que la misma municipalidad presentara ante la Comisión de Ética del Congreso una denuncia contra la hermana de César Acuña por presuntamente haber agredidos a personal que iba a llevar a cabo el operativo.

También detalló que otras personas empujaron a los funcionarios ediles para frustrar la intervención, entre ellos Elver Díaz Bravo, esposo de María Acuña.