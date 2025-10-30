La Municipalidad de Surco realizó una diligencia esta madrugada para recuperar espacios públicos en la urbanización Los Álamos, incluyendo los que habían sido ocupados por el domicilio de la congresista María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP).

La comuna distrital publicó el video de las acciones realizadas en la urbanización Los Álamos con apoyo de la policía y personal de Serenazgo.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, indicaron.

Esto ocurre días después que la misma municipalidad presentara ante la Comisión de Ética del Congreso una denuncia contra la hermana de César Acuña por presuntamente haber agredidos a personal que buscaba dialogar con ella y su familia sobre la irregularidad de los espacios ocupados.

En su acusación, precisan que se realizaron operativos de recuperación de espacios públicos los días 11 y 23 de octubre pero que fueron interrumpidos porque personas dentro del inmueble lanzaron ladrillos contra personal municipal.

También detallan que otras personas empujaron a los funcionarios para frustrar la intervención, entre ellos Elver Díaz Bravo, esposo de María Acuña.

“En vez de entregar terrenos, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos y que puede haber ocurrido una desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa. Eso no lo vamos a permitir, vamos a interponer esta denuncia en Ética y vamos a tomar otras acciones”, señaló Carlos Bruce, alcalde de Surco, al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio.