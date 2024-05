El Gobierno designó a María Caruajulca como nueva procuradora general del Estado, tras acatar luego de varios días la sentencia del Poder Judicial a favor de su restitución y aceptar la renuncia al cargo de Javier Pacheco.

“He venido acá para cumplir con mi deber, para cumplir con mi rol. Esa es mi obligación”, respondió este viernes a su ingreso a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE) cuando se le preguntó si continuará con las acusaciones e investigaciones contra congresistas.

También expresó su confianza en que, si bien retorna al cargo gracias a una medida cautelar, el Poder Judicial le dará la razón en el tema de fondo, porque el Gobierno de Pedro Castillo la retiró del cargo con un argumento de pérdida de confianza, “figura legal que no existe para el procurador general del Estado”.

“El tema de fondo en el proceso de amparo que he planteado es evaluar si se me cesó de manera irregular o no, pero en la audiencia de ayer, se puede evidenciar que el debate está en si se me cesó o no previo procedimiento disciplinario y ya quedó corroborado que no hubo tal proceso”, explicó.

María Caruajulca es reincorporada como procuradora general del estado

La resolución 099-2024-JUS publicada este viernes 24 de mayo en el boletín de normas legales de El Peruano establece la restitución de María Caruajulca Quispe en el cargo “en estricto cumplimiento del mandato judicial citado”.

En el texto se precisa que el 21 de mayo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que se cumpla la reposición de la funcionaria “bajo responsabilidad”.

María Caruajulca obtuvo una resolución a su favor en el Poder Judicial.

“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances”, destaca la resolución suprema.

Cabe indicar que esta designación se da una semana después de que la sala constitucional revocara el fallo en primera instancia que rechazaba la medida cautelar presentada por Caruajulca, y con esto ordenó que regrese a la Procuraduría General del Estado.

El Poder Judicial había dado un plazo de tres días hábiles que, según la nueva procuradora, se vencía el viernes 17 de mayo. Pasada esta fecha, este martes María Caruajulca presentó documentos ante el Gobierno para exigir su reposición, incluyendo una carta notarial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

Asimismo, el Poder Judicial reiteró que se debía cumplir con la resolución a favor de la demandante, rechazando un pedido que había hecho el Ministerio de Justicia para que se haga una aclaración al considerar la restitución de María Caruajulca como una “controversia jurídica que afecta la institucionalidad”.

En el mismo boletín de normas legales de este viernes, se formalizó en otra resolución la renuncia de Javier Pacheco al cargo de procurador general del Estado, cuya carta fue presentada este jueves 23 pidiendo dejar el cargo.

Carta de renuncia de Javier Pacheco al cargo de procurador general del Estado.

Pacheco Palacios señaló que la resolución de la Primera Sala Constitucional, que falló a favor de Caruajulca, causa “un perjuicio” a sus “derechos laborales”, por lo que tiene “la posibilidad de accionar constitucionalmente”.

Las dos resoluciones supremas llevan las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.