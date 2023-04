El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, anunció que su partido ha iniciado un proceso disciplinario en dicho partido con miras a la expulsión de la congresista María Cordero Jon Tay como militante.

En diálogo con “Punto Final”, calificó de “inaceptable” el comportamiento de la parlamentaria, acusada de recortar parte del sueldo de sus trabajadores, y dijo que en su agrupación política se buscará la mayor sanción.

MIRA AQUÍ: Ética archivó denuncias contra congresistas Cordero y Oseda

“Esto es inaceptable […] Lo que han presentado es evidente. No cabe duda alguna de esta inaceptable e indigna participación que ha tenido la señora Cordero”, expresó a dicho programa.

“El Comité Político se ha reunido de emergencia y hemos decidido que se inicia inmediatamente un proceso disciplinario en el partido con miras a la expulsión de esta persona”, agregó.

MIRA AQUÍ: Congresista María Cordero fue suspendida por Fuerza Popular

En ese sentido, Torres remarcó que una persona que le quita parte de su sueldo a un trabajo no merece ser militante de un partido como Fuerza Popular.

“Fuerza Popular, el partido político, ha decidido iniciar inmediatamente y de la manera más rápida posible, un proceso a efectos de buscar la mayor sanción y esta es la expulsión de la señora Cordero”, enfatizó.

La denuncia

Como se recuerda, una serie de audios difundidos este domingo por “Punto Final” muestran un pedido explícito de dinero de la congresista María Cordero Jon Tay a su trabajador.

“Son personas que me han ayudado en campaña. Yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana. Así no son las cosas. Porque a ti ya te depositaron, ya. [Pero de ahí usted sabe que yo pago] No, ¡vamos al cajero!”, señaló.

MIRA AQUÍ: Trabajadores del despacho de Katy Ugarte también sufrieron recorte de sueldo

El audio data del 29 de agosto del 2022 y fue grabado en la camioneta de la parlamentaria y con una conocida radio local de fondo. En el clip se escucha que la parlamentaria no aceptó un no como respuesta.

“Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas”, manifestó.

“¿Acaso tú me has ayudado? ¿Tú me has puesto tela, 100 mil dólares? Yo me he gastado más de 300 mil dólares en la campaña. Y, cómo crees tú. Vendí mi carro, mis alhajas la empeñé […] O sea tú crees que yo de la locura no más estoy así. No es locura. Yo estoy empeñada, vuelvo a repetir. Pago también del departamento. Pago de donde vivo y de donde vive mi mamá. Pago mis víveres y sus medicinas”, agregó.

El trabajador afectado, que laboró en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango - Tumbes, dijo al programa que la legisladora fujimorista le exigía pagarle el 50% de todo lo que ganaba (su sueldo de asesor era de casi 9 mil soles). Es decir, tenía que pagarle entre 4 mil 500 o 5 mil soles por un lapso de seis meses.

Al ser consultada sobre el tema, María Cordero dijo desconocer quién es Braden Alexander Paredes Calla , técnico del área de Archivo del Parlamento y señalado como intermediario en el recorte de sueldos.

Presentan audios que comprometen a congresista María Cordero