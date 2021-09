La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza, antes de iniciar la interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, por lo que advirtió que si lo hiciera, su palabra “no tendría validez”.

Declaraciones de María del Carmen Alva Prieto

“Pedro Castillo nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, manifestó.

La titular del Poder Legislativo recordó que la Junta de Portavoces se reunió el miércoles para tomar un acuerdo unánime en defensa del fuero parlamentario y, posteriormente, para dialogar con Castillo Terrones en compañía de voceros de diversos grupos políticos.

“El mandato popular por el cual fuimos electos fue muy claro y contundente, no volver a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud, así como la reactivación económica”, comentó.

“De nuestra parte, tenemos esa convicción, por lo que no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana vengan de donde vengan. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional”, añadió.

Reunión con Pedro Castillo

Cabe recordar que este miércoles, Alva y otros voceros parlamentarios acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro Castillo, cita tras la cual la legisladora aseguró que el mandatario descartó tener planeado plantear una cuestión de confianza, tal y como indicó el primer ministro, Guido Bellido.

“Hemos tenido una conversación muy cordial y el presidente nos ha manifestado que no es el sentir de él en general ni de su gabinete. Si estamos aquí es porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso como lo dije cuando asumí el cargo de presidenta del Congreso el 26 de julio”, expresó.

“Estas declaraciones del premier a todos nos han preocupado y hemos tenido este sinsabor de saber qué está pasando. Por eso nuestra preocupación porque desde el Congreso siempre hemos demostrado diálogo, comunicación, llegar a consensos y trabajar por la gobernabilidad”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO