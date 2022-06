La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que es “normal” que se hayan interpelado a menos de diez ministros y censurado a tres de ellos en lo que va de la actual gestión de Pedro Castillo. “Aquí no hay ni más interpelaciones ni más censuras”, dijo al comparar con otros congresos anteriores.

“Hemos tenido tres censuras, interpelaciones no llegan ni a diez. Deben haber sido seis, siete máximo, que es lo normal en cualquier Congreso de todos los que han pasado. Aquí no hay ni más interpelaciones ni más censuras”, señaló durante los primeros minutos del pleno de este 2 de junio.

Los tres ministros censurados por el actual Poder Legislativo fueron Carlos Gallardo en Educación, Hernán Condori en Salud y Betssy Chávez en Trabajo y Promoción del Empleo.

Las interpelaciones que han sido respondidas por miembros del Gabinete incluyen a Aníbal Torres, Betssy Chávez, Carlos Palacios, Alfonso Chávarry, Hernán Condori, Juan Silva, Eduardo Gonzáles Toro y Carlos Gallardo. Quedaron pendientes de llevarse a cabo interpelaciones contra otros ministros como Avelino Guillén, Rubén Ramírez, Walter Ayala y Héctor Béjar, quienes renunciaron antes de presentarse ante el pleno.

Alva respondió así a los cuestionamientos que hizo el congresista Elías Varas, de Perú Libre, quien señaló que hay un grupo de congresistas que “nos quieren llevar de las narices a su agenda” de la vacancia e interpelaciones, acusando al Gobierno de corrupto.

“Es parte de nuestra función de control político y fiscalización, por si acaso”, aseveró la titular del Parlamento.

Previamente, María del Carmen Alva también tuvo un intercambio de opiniones con el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, quien criticó la labor del Parlamento y justificó la baja aprobación que tienen en las encuestas.

“Nos pasamos en histrionismos y actuaciones, en insultos, en diatribas y blindando a personas que no merecen ser blindadas. Por eso la imagen del Congreso está tan deteriorada”, dijo Bermejo.

“El Congreso sí está trabajando y usted es congresista y tiene que saber y defender a su institución. Sí estamos trabajando los proyectos de ley de la agenda común, no somos nosotros los que no estamos trabajando, el problema no está aquí. Defiendan su institución”, aseveró en respuesta Alva.