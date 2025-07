María la del barrio, una crónica de Fernando Vivas sobre la congresista María Acuña

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, también tiene esa duda. Por eso le replicó en X, luego de que ella -pillada por el enjambre de micrófonos que la persiguió tras la emisión del reportaje de “Cuarto poder” que reveló el entuerto- amenazó con querellarlo: “…no tengo nada de qué rectificarme. Es un hecho demostrado que su vivienda ocupa terreno público invadido. Si era consciente de este hecho no lo sé pero nosotros hemos dicho la verdad”, dijo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (cargo que APP reserva, traguen saliva, para sus mejores cuadros).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

"No tengo nada de qué rectificarme. Es un hecho demostrado que su vivienda ocupa terreno público invadido. Si era consciente de este hecho no lo sé pero nosotros hemos dicho la verdad”, afirmó el alcalde de Surco, Carlos Bruce. / Alex Balarezo

La duda de ‘Techito’ Bruce sobre la ‘conciencia’ de María respecto de sus actos y de la ley, la tiene cualquiera que haya observado su aire de ‘a mi me corresponde más que a cualquiera porque tengo la plata y el poder, no me vengan con idioteces’. Y porque hay un antecedente que sí se le puede conceder a su favor: ella compró el predio a una pareja que ya lo habría invadido. Algunos otros vecinos del barrio habrían hecho lo mismo, lo que obliga a prever que sucederá lo mismo que a la piscina de la casa familiar de Susana Villarán construida sobre área municipal de la playa Arica: pecadores desconocidos pagarán por pecadores notorios. Hablé con la municipalidad de Surco y me dijeron que están investigando al barrio entero.

“Otros vecinos del barrio habrían hecho lo mismo, lo que obliga a prever que sucederá lo mismo que a la piscina de la casa familiar de Susana Villarán: pecadores desconocidos pagarán por pecadores notorios”.



Demoler, demoler

La notoriedad de María en el candelero de esta semana, tiene un antecedente un mes atrás cuando se buscó sus tesis de maestría y doctorado. La Universidad César Vallejo (la UCV, sí, la de su hermano) deslizó la posibilidad de que el archivo que las guardaba habría sido arrasado por las inundaciones del fenómeno del Niño del 2017. Cuando, finalmente, aparecieron, el temido programa Turnitin arrojó que tenían un elevado porcentaje de similitud con publicaciones ajenas: 81% la de maestría y 56% la de doctorado. La respuesta de María fue desopilante: “El profesor que a mí me asesoró es el responsable, en todo caso, porque yo solamente actúo como alumna”. O sea ‘el idiota que no se dio cuenta de lo que yo hice, tiene la culpa’. O, no descarten esto otro: ‘el idiota que le pagué para que hiciera la tesis por mi, tiene la culpa’. El culpable y el idiota, en el evangelio de María Acuña, siempre es el otro.

La congresista María Acuña es hermana de César Acuña e integra Alianza para el Progreso. (Foto: Facebook María Acuña)

María ya perdió. En la otra esquina del ring está Bruce, un alcalde popular que, además, es precandidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima en el 2026. El esposo de la congresista, Elver Díaz Bravo, sí tuvo el decoro de responder a la reportera de “Cuarto Poder” y explicó que el predio había sido adquirido ya con el terreno invadido y reculó, mostrando su disposición a conciliar con el municipio. Su esposa tuvo otra actitud, la de la frescura desconcertante, la de la ‘raza distinta’ de un famoso spot de la UCV; y amenazó a Bruce. Luego, además de echar toda la culpa a los propietarios anteriores, habló de un supuesto acuerdo del barrio con el exalcalde Roberto Gómez Baca.

En otro giro en contra de María la del Barrio, fue desmentida por Gómez Baca. Resulta que este es hoy regidor del municipio y en una reunión del consejo, dijo que nunca promovió una invasión de predios y que debía actuarse con firmeza contra los vecinos que se pasaron de la raya. El consejo, por unanimidad, dio respaldo a Bruce para que ejecutara con firmeza las sanciones del caso contra Acuña y contra los vecinos del barrio que hubieran hecho lo mismo. O sea, o María demuele su cerco ‘vivazo’ (¡hasta tiene puerta de metal!) o lo demuele la autoridad, además de que tiene que pagar una multa.

No me cabe duda de que partido, bancada, familia y abogados le han aconsejado a María que se ponga a derecho, que destruya lo que actualmente invade. Lo digo, porque la Municipalidad de Surco me ha informado que el lunes 14, la inmobiliaria Los Alisos, de la que la congresista es la principal accionista y que figura como propietaria del predio, envió una carta a la allanándose a la infracción. En la carta se menciona que la compra fue de buena fe pero no se hace mención a ningún supuesto acuerdo con el municipio. Acuña ya había sido notificada un mes atrás de modo que, cuando salió el reportaje, ya era consciente de que está ocupando 118mts2 del Parque 17 en la urbanización Los Álamos. Alegó cuando ya no cabía alegar nada y se mostró altanera con la prensa y con el alcalde Bruce a pesar de que la inmobiliaria ya se había allanado. Llueve sobre mojado en APP. El partido ha absorbido tanta frescura de sus militantes que ya perdieron la capacidad de recapacitar. La palabra final en esta historia la podría decir María, pero sus antecedentes hacen pensar que la dirán otros.