El escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de literatura, destacó la importancia de la libertad de expresión y de prensa para que cualquier país viva en democracia, para luego advertir que en varios países de América Latina, incluyendo el Perú, se está recortando este derecho.

“En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos. Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora por desgracia el país mío, que es el Perú”, dijo durante su discurso para dar inicio al evento “Los desafíos de la Libertad de Expresión” en la Universidad de Guadalajara, en México.

“(Perú) va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo”, añadió el literato.

Mario Vargas Llosa reiteró que las elecciones en el Perú fueron fraudulentas. (Universidad de Guadalajara)

Previamente, Mario Vargas Llosa había destacado que todo país que viva en democracia necesita tener la libertad de expresión y de prensa que se puedan conocer opiniones contrarias a los gobiernos de turno.

“Si hay libertad de expresión, hay democracia. No es suficiente, por supuesto, para que funciones, pero si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Eso es absolutamente claro y válido para todos los países del mundo”, manifestó.

En esa línea, dijo que la situación actual de países como Cuba, Venezuela y recientemente Nicaragua son un ejemplo del fracaso del “socialismo radical” como vía para satisfacer las demandas de igualdad y prosperidad.

“En Europa nació esa libertad de expresión que hoy día celebramos que es importante saber si existe o no para saber si una sociedad es democrática o no lo es [...] Europa, Europa occidental fundamentalmente, que es nuestra cultura desde que los españoles llegaron a América Latina [...] Desde entonces los latinoamericanos somos herederos de esa riquísima tradición en la que está fundada la modernidad, en la que está fundada la democracia y la libertad”, comentó.

Vargas Llosa brindó este discurso en el evento organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional para la Libertad que preside.

