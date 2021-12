El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, “no sabe dónde está parado” y consideró que “es un pobre señor que no tiene ideas de los problemas elementales del Perú”.

Durante una conversación vía zoom con el candidato presidencial del Frente Social Cristiano de Chile, José Antonio Kast, aseveró que unos “20 mil millones de dólares” han salido del Perú en lo que va del gobierno de Castillo Terrones.

“Veo mal en este momento, desgraciadamente, las cosas. Las cosas que pasan en el Perú, por ejemplo, que para mí es una guía, son muy malas. Esta mañana me estaban diciendo que han salido 20 mil millones de dólares del Perú en todas estas semanas, algo que es verdaderamente terrible, y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado, es un pobre señor que, digamos, no tiene ideas de los problemas elementales del Perú”, expresó.

Vargas Llosa manifestó que el mandatario peruano “quiere terminar con la minería” y dijo que eso significaría “terminar con el Perú” porque “si hay alguna posibilidad de desarrollarse en el Perú, es a través de la minería”.

“En cambio, él (Pedro Castillo) ampara la minería ilegal que hace verdaderos estragos con el medio ambiente, con las propias minas. En fin, es una situación desastrosa”, subrayó el escritor peruano.

Por ello, el Nobel peruano consideró que la segunda vuelta electoral en Chile entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad del Frente Amplio y el Partido Comunista, es “absolutamente fundamental”.

“Si Chile recupera el liderazgo que tenía en América Latina, creo que la situación en América Latina cambiará muchísimo. Será muy importante que Chile lidere nuevamente lo que es el centro derecha, la libertad, estimular a los empresarios, estimular la inversión extranjera. Todo eso crea trabajo. Además, hacer ciertas enmiendas a lo que falló en el pasado”, acotó.

Vargas Llosa también advirtió que “sería una tragedia para América Latina” que la izquierda siga ganando elecciones. Sobre esto último, remarcó que esto se produce “por una confusión “terrible”.

“No hay ningún país del mundo que a través de los modelos de la izquierda haya salido adelante. Ninguno. Los únicos países que han salido adelante son los democráticos, los que han traído inversiones, los países de los empresarios, donde hay libertad de prensa”, sentenció.

