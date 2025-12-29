Luis Miguel Caya, postulante al Congreso por el Apra, presentó una tacha contra el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, quien registró, ante el Jurado Nacional de Elecciones, una condena por peculado (corrupción) del 2005.

Caya -quien fue además consejero del gobierno regional de Moquegua- incluye como sustento la Ley 30717, que establece que los condenados por corrupción de funcionarios no pueden postular aún estando rehabilitados.

El Comercio informó que Mario Vizcarra consignó en su hoja de vida ante el JNE que tiene una sentencia firme, de octubre del 2005 por peculado. La condena la impuso la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia Moquegua.

Las tachas (mecanismos de fiscalización ciudadana) deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales y en caso de apelación la decisión final se eleva al Jurado Nacional de Elecciones.

Según de Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, la tacha es el “cuestionamiento por escrito que presenta cualquier ciudadano respecto a las infracciones a la Constitución y a las normas electorales”.

El plazo para la presentación de ese recurso es de tres días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la fórmula o lista de candidatos admitida en el portal institucional del JNE.