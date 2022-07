“Lo que sí puedo garantizar es que la corrupción en el poder nunca más ¡nunca más!”. Con esta frase, la fiscal Marita Barreto trazó el rumbo de su gestión como coordinadora del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (EECCP), conformado por la flamante fiscal de la Nación, Liz Benavides.

La fiscal fue presentada este martes junto a dos de los diez fiscales que integrarán este equipo al interior del Ministerio Público.

Días atrás, a través de las normas legales, se estableció que el equipo de fiscales tendrá competencia nacional para dedicarse exclusivamente a los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos que sean cometidos durante el ejercicio de poder obtenido por elección popular o designación.

En sus primeras declaraciones, Barreto indicó que la finalidad de su equipo es hacerle frente y de manera radical a la lucha contra la corrupción funcionarios públicos, tanto de alto nivel como de niveles medios.

“Lo que se trata de ver son casos complejos vinculados al poder político. La experiencia ha enseñado es que al haber dispersión de investigaciones podrían haber decisiones contradictorias o dilaciones innecesarias en las investigaciones. Es por eso que la fiscal de la Nación ha decidido conformar este equipo para unificar estas investigaciones”, señaló.

Además, Barreto dejó abierta la posibilidad de asumir las investigaciones que se siguen por el caso Tarata en el despacho de la fiscal Karla Zecenarro y de lavado de activos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cargo de la fiscal Luz Taquire. Junto a ello, también asumirían los procesos de colaboración eficaz en esos casos como los que siguen Karelim López y Zamir Villaverde.

“Los procesos de colaboración eficaz, si bien es cierto, son independientes, devienen de una carpeta principal y esa es donde se desarrolla el proceso de colaboración. En consecuencia las investigaciones que pasen a conocimiento de este equipo especial pasarán también todos los procesos de colaboración eficaz para continuar con el trámite”, adelantó.

En las próximas 48 horas las coordinaciones de las fiscalías a nivel nacional deberán enviar al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder aquellos casos que cumplan con los requisitos para ser asumidos por el flamante grupo fiscal.

Y, en un plazo de cinco días el EECCP deberán establecer los casos que finalmente asumirán.

A través de las normas legales se estableció que, por ahora, serán diez los que integren dicho equipo. Por lo pronto ya se oficializó el nombramiento de los fiscales Hans Alberto Aguirre Huatuco, Raúl Ernesto Martínez Huaman, Erick Rony Vásquez Guevara, Magaly Del Pilar Ramírez Torres y Angela Franchesca Osorio Gómez.

Barreto precisó que su equipo especial no tiene la competencia para investigar al presidente Pedro Castillo, puesto que por mandato constitucional, ello corresponde a la Fiscalía de la Nación. Por ello, los casos contra el jefe de Estado continuarán a cargo de la máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Tampoco podrá investigar a ministros, congresistas, Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya que ello también se encuentra bajo la esfera de la Fiscalía de la Nación.

Los años contra la criminalidad

Marita Barreto inició sus actividades en el Ministerio Público hace 17 años, como fiscal adjunta provincial provisional en el Módulo de Justicia de San Juan de Miraflores.

Luego, en el 2014 fue designada como fiscal provisional en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos Y Pérdida de Dominio.

Marita Barreto fue nombrada fiscal titular penal en 2015.

Un año después, luego de un proceso de selección ganó su plaza como fiscal titular penal continuando su trabajo en fiscalías para lavado de activos.

“Tengo seguridad perenne y uso chaleco antibalas. Ya no tengo la libertad de antes, porque ya no puedo salir a ningún lado sola, ni siquiera para hacer mis cosas cotidianas [...] Me siento más tranquila ahora que tengo seguridad y sigo trabajando”, dijo en el 2015.

Hubo un tiempo en que la vida de Barreto Rivera estaba en peligro. U$200 mil era el precio que la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana le había puesto a su cabeza, según declaró la misma fiscal.

En aquel momento, llevaba un año investigando a este red de tráfico de terrenos, inmuebles y lavado de activos más grandes que ha existido en el país.

Barreto ha pasado cerca de ocho años desentrañando a dicha organización criminal y llegó a tener 408 investigados.

En el 2019 solicitó 35 años de cárcel -la máxima pena contemplada en nuestro sistema judicial- contra Rodolfo Orellana a quien logró capturarlo a mitad del 2014, cuando este se encontraba prófugo en Colombia.

La fiscal logró obtener información sobre su paradero y viajó de incógnito hasta dicho país acompañado de un reducido grupo policial que trajo esposado a Orellana, luego que Colombia lo expulsara.

No era la primera vez que realizaba una operación de tal magnitud. Y es que, cuando se desempeñaba como fiscal antiterrorismo adjunta logró -en coordinación con la Policía- la captura del cabecilla narcoterrorista del Huallaga Florindo Flores Hala, alias “camarada Artemio”.

La fiscal Marita Barreto también participó en la captura del narcoterrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias "Artemio".

Barreto no ha estado exenta de críticas e investigaciones en su propia institución, sin embargo ha logrado continuar adelante con su trabajo. Hoy, asume un nuevo reto; ya no sola contra una organización criminal; sino contra todas aquellas que mal utilicen el poder que le fue otorgado por mandato popular.