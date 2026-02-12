Martha Chávez: “Jerí ha demostrado que no está a la altura del encargo que recibió”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martha Chávez, candidata al Senado por Fuerza Popular, fue entrevistada en el programa Siempre a las ocho con Milagros Leiva | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

Martha Chávez, candidata al Senado por el partido Fuerza Popular, cuestionó al presidente José Jerí y dijo que este ha demostrado “que no está a la altura del alto encargo que recibió” en octubre pasado.

