Martha Chávez: “Jerí ha demostrado que no está a la altura del encargo que recibió”

Martha Chávez, candidata al Senado por el partido Fuerza Popular, cuestionó al presidente José Jerí y dijo que este ha demostrado “que no está a la altura del alto encargo que recibió” en octubre pasado.

En entrevista con Milagros Leiva en el programa Siempre a las ocho, que se transmite por el canal de YouTube de El Comercio, consideró que el mandatario, al asumir la responsabilidad de la función presidencial, “tenía que guardar una conducta extremadamente pulcra y no lo ha hecho”.

“Para ir al chifa de un señor que es contratista del Estado, hacerlo de una manera casi siniestra, eso demuestra que el señor (Jerí) no ha entendido la alta función que tiene. Luego viene el tema de las visitas (a Palacio). Esa falta de transparencia, de consistencia, de pulcritud en su actuar puede ser indicio de algo delictivo, quizás, eso lo tendría que investigar la fiscalía y ya lo está investigando”, mencionó Chávez.

La excongresista aclaró que si bien la presunción de inocencia es un derecho que le asiste al gobernante, “la imagen que deja es pésima, es muy lamentable la situación generada por el señor Jerí”.

Consultada sobre la posibilidad de que se realice un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario, en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dijo que esta sería la opción más “sencilla” porque se requiere de 66 votos.

“El señor Jerí es un presidente del Congreso encargado del despacho y la función presidencial, lo es en tanto siga siendo presidente del Congreso, por eso pienso que una de las cosas que se puede decidir en la legislatura extraordinaria es si se aprueba la moción de censura como presidente del Congreso, él pierde el derecho de ir a Palacio como encargado de la función y despacho presidencial”, acotó.

SOBRE EL AUTOR