La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), dijo que la contratación de Milagros Takayama, exlegisladora fujimorista, como nueva jefa del Fondo Editorial del Parlamento, se dio de acuerdo a ley porque se cumplió con el reglamento.

En diálogo con la prensa, la legisladora dijo que Takayama Jiménez cumple con los requisitos y que su ingreso fue autorizado por el área de recursos humanos.

“El perfil no se puede cuestionar porque tiene que cumplir lo que dice el reglamento, a veces la oficina de recursos humanos evalúa y nos dice no [se puede contratar], porque no cumple”, expresó.

La contratación de Takayama

La excongresista de Fuerza Popular, Milagros Takayama, fue designada como nueva jefa del Fondo Editorial del Parlamento, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio la semana pasasa. La decisión se dio luego de que la responsabilidad de esta institución congresal pasara a manos de la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano.

Previamente, la responsabilidad del Fondo Editorial era responsabilidad de la tercera vicepresidencia, pero con la llegada de la nueva Mesa Directiva se decidió que esta pase al despacho de Moyano, legisladora de Fuerza Popular.

Takayama Jiménez fue la personera legal de la agrupación fujimorista en el último proceso electoral, en el que Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta y denunció un “fraude sistemático” por parte del partido ganador, Perú Libre.