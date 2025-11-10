Los alegatos finales del juicio oral contra Martín Vizcarra por las presuntas coimas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014) iniciarán este jueves 13, según confirmó este lunes la jueza Fernanda Ayasta, del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

El juicio oral ingresa formalmente a esta etapa final a poco más de un año de haberse iniciado (el 28 de octubre del 2024).

Desde las 8:30 de la mañana, la fiscalía, la procuraduría y la defensa de Vizcarra presentarán sus argumentos de cierre. Para ello, cada uno tendrá una hora y media como tiempo máximo, precisó la jueza durante la audiencia.

Para la siguiente sesión, del jueves 20 de noviembre, se programaron los alegatos finales de los terceros civilmente responsables en este proceso.

En esta etapa también se realizará la “defensa material” o última palabra de Martín Vizcarra, como acusado.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez, acusa a Vizcarra de haber recibido S/ 2.3 millones sobornos de constructoras para los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho.

En tanto, la procuraduría pidió más de S/4.6 millones como reparación civil: por Lomas de Ilo S/ 2′071,971; y por el Hospital de Moquegua, S/ 2′600,000.

En concreto, se indica que Vizcarra habría recibido S/ 1 millón de Obrainsa para que se le otorgue el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1.3 millón de ICCGSA por el proyecto Hospital de Moquegua.

