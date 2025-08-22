El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) aseguró que la junta calificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le dijo que si es llevado a otro penal distinto al de Barbadillo de Ate era por una “decisión política de otro nivel”.

En declaraciones a RPP TV minutos antes de ser trasladado al penal de Ancón II, el exmandatario manifestó que la segunda junta determinó que le correspondía permanecer en la Diroes y acusó al Gobierno de “vejarlo”.

“Después de una semana vino una segunda junta de calificación, este miércoles. Ya desde allí sentí algo raro que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la segunda junta que estuvo aquí determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que si es que se decidía otra cosa, era por decisión política de otro nivel”, expresó.

“El INPE depende del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Yo lo digo aquí con todas sus letras, estoy siendo vejado”, agregó.

Según explicó, la segunda junta que evaluó a qué penal debía ser trasladado, al igual que la primera, fue “absolutamente clara” en su recomendación de que debía permanecer en el penal Barbadillo.

“Las dos juntas recomendaban que me recomendaban en el penal Barbadillo. Es decir, los profesionales del INPE, personal calificado del INPE, manifestaron que me correspondía el penal de Barbadillo. Desde el momento que se toma otra decisión, no es motivo de la junta, sino de carácter político”, manifestó.

“Incluso el día miércoles 20, cuando termina la reunión, la presidenta de la junta me dice: ‘Disculpe que sea sarcástica presidente, pero le deseo una buena estadía en Barbadillo, porque es lo que hemos determinado’. Así termina la reunión con la segunda junta de evaluación. Hasta allí acaba su función profesional”, añadió.

Vizcarra Cornejo también afirmó que está siendo víctima de “abusos y arbitrariedades”, y dijo que se siente “sumamente indignado” porque no se están respetando sus derechos humanos ni el debido proceso.

“Esto empieza el miércoles 13 en que el juez dicta una prisión preventiva que no tiene ninguna justificación legal, aduciendo que no tengo arraigo familiar, como que yo vivo solo, desconociendo que yo tengo esposa, hija, nietos, es increíble”, subrayó.

El caso

Como se recuerda, el INPE dispuso que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II. Si bien la Junta Técnica de Clasificación determinó que sea recluido en el penal de Lurigancho, “por medidas de seguridad penitenciario” se modificó esta decisión.

Según el pronunciamiento de la institución, Vizcarra pasará cinco meses de prisión preventiva en un ambiente acondicionado para salvaguardar su condición física y psicológica.

Días atrás el INPE anuló la disposición que clasificaba al exmandatario en el penal Barbadillo, donde usualmente son recluidos los expresidentes peruanos.