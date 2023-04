Martín Vizcarra, expresidente que ha sido acusado por la Procuraduría General del Estado por supuestamente haber favorecido a Sinopharm en la compra de vacunas contra el COVID-19, aseguró que se trata de una denuncia sin sustento o algún argumento técnico, legal o administrativo.

“He revisado y no tiene absolutamente ningún argumento técnico, legal, administrativo que la justifique. Es una forma de la procuraduría de decir ‘estamos haciendo algo’. Está bien, están haciendo algo. Gastando hojas, tiempo y papel de la fiscalía para investigar algo que absolutamente no va a prosperar”, comentó este miércoles 19 de abril en una trasmisión por Facebook.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció penalmente a Martín Vizcarra por el delito de cohecho (soborno) activo transnacional ya que considera necesario que el Ministerio Público investigue si el expresidente “habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos una posible preferencia, ventaja o exclusividad” en la futura adquisición de vacunas a Sinopharm.

Martín Vizcarra minimizó la acusación de la procuraduría por la compra de vacunas. (Facebook)

A cambio de esto, Vizcarra Cornejo habría obtenido un “beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”.

“El tema que manifiestan no tiene ninguna base. Ellos dicen que cuando yo he sido presidente he querido favorecer a Sinopharm, al laboratorio chino y eso es absolutamente falso”, reiteró el expresidente.

Vizcarra aseguró que durante su gobierno en agosto del 2020 se firmaron 12 acuerdos de interés con diferentes laboratorios de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y China y no solo con uno. Esto llevó a que en setiembre se firmaran dos acuerdos vinculantes, uno de ellos con el mecanismo Covax Facility.

“Y con un laboratorio se firmó un acuerdo vinculante el 17 de setiembre del 2020. ¿Fue con Sinopharm? No, fue con Pfizer. No se firmó en mi gobierno acuerdo vinculante con Sinopharm. Se firmó con Pfizer porque era el laboratorio que estaba teniendo avances más rápidos y con ellos teníamos que trabajar”, aseveró.

Martín Vizcarra destacó que fue recién en diciembre y enero que se suscribieron acuerdos con Sinopharm, durante el gobierno de Francisco Sagasti y luego de su vacancia. “Este pedido de investigación no tiene ni pies ni cabeza. No hagan patinar así al procurador”, concluyó.