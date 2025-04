Expertos en derecho electoral coinciden en que no se debe permitir que el exmandatario engañe a la ciudadanía y que este, por un tema ético y moral, debe comunicar que está inhabilitado y que no puede ser candidato.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Vizcarra Cornejo mostró fotografías de su viaje a la Ciudad Imperial y refirió que el motivo de sus inhabilitaciones por parte del Parlamento es por “la cantidad de gente” que respalda su propuesta y la de Perú Primero.

“Esto y mi retiro del padrón es por el miedo que tienen al respaldo de la gente, ellos no van a permitir que un pacto mafioso que toma las decisiones en el Congreso y en el Ejecutivo digan quiénes van a postular y quiénes no, van a defender la democracia. [Al Parlamento le digo] no jueguen con fuego. La gente ya está cansada, no va a permitir que el menú electoral de 2026 lo pongan ustedes”, manifestó.

(Foto: Perú Primero)

Vizcarra calificó de “un hecho inaudito” que el ROP del JNE lo haya retirado del padrón de afiliados de Perú Primero y refirió que muchos políticos en el pasado, entre ellos el líder histórico del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, fueron perseguidos por gobiernos de corte autoritario, pero no se les quitó su condición de militante partidario.

El ex jefe de Estado criticó que el jurado, a una semana de haber informado sobre su desafiliación, no le haya notificado el fallo con los argumentos de esta disposición.

“Hasta ahora, no nos ha llegado la notificación, ellos trabajan para la tribuna. Que nos llegue la resolución, porque tenemos que apelar”, sostuvo.

El expresidente indicó que las inhabilitaciones que pesan sobre él, dictadas por el Congreso, le impiden postular a un cargo de elección popular e ingresar a un puesto de confianza en el Estado. Pero no ser militante de un partido político, que no es una entidad pública.

No obstante, el JNE ha aplicado una sentencia del Tribunal Constitucional del 2005, cuando se pronunció respecto a una acción de amparo presentada contra la resolución del Congreso de 2001 que inhabilitó al fallecido expresidente Alberto Fujimori por 10 años.

En el considerando 20 del referido fallo, el colegiado estableció que la inhabilitación no solo aplica para ocupar cargos de elección popular y puestos de confianza a designación, sino también abarca “el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza”.

“El elector no puede ser estafado”

El ex secretario técnico del Voto Informado del JNE Alejandro Rospigliosi dijo que si bien Vizcarra, al no tener una sentencia penal firme, tiene el derecho a la libertad de tránsito y de expresión y de opinión, “no puede engañar” a los ciudadanos presentándose como un potencial candidato presidencial, cuando en la actualidad está inhabilitado y ya no forma parte de un partido.

“Los reglamentos del JNE regulan la propaganda electoral y los jurados electorales especiales no deben permitir que se engañe al elector con la ‘candidatura’ de una persona que está prohibida de participar. El señor Vizcarra, hoy en día, tampoco es militante de un partido. Si Perú Primero permite este tipo de propaganda engañosa, podría ser objeto de una multa”, manifestó a El Comercio.

Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral, refirió que Vizcarra puede aparecer en la propaganda de Perú Primero, pero se debe especificar que no es postulante.

“El JNE no debe permitir que se dé este tipo de propaganda electoral engañosa. El mismo expresidente no debe inducir al error de que él es un potencial candidato”, expresó.

El letrado señaló que Vizcarra “no es tonto” y es consciente de que “tiene un bolsón electoral” y que su objetivo, en caso no lograr que la Corte IDH le permita ser candidato, es colocar a diputados y senadores que luego le permitan negociar en el próximo Congreso bicameral impunidad.

A su turno, el abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, dijo que Vizcarra debe precisar que no puede, en la actualidad, ser candidato y que ha apelado las inhabilitaciones del Congreso. “Si no lo explica de ese modo puede haber una denuncia ciudadana o consulta al JNE sobre este hecho y va a generar una situación compleja”, expresó.

En declaraciones a este Diario, Elguera refirió que es momento que el JNE regule en sus reglamentos este tipo de situaciones.

“Vizcarra puede presentar a los candidatos, puede animar los mítines si quiere, puede dar discursos políticos, pero por un asunto ético y moral debe aclarar que no puede ser candidato. La ley no lo exige, ojo. El JNE sí podría realizar algún tipo de reglamento al respecto, que se recuerde las buenas prácticas. O se podría incluir en el pacto ético. Mientras no haya norma, él va a aprovechar este vacío”, remarcó.

Evalúan denuncia contra jueces electorales

Alejandro Salas, portavoz de Perú Primero, indicó que, al cierre de esta nota, no han recibido ninguna notificación del JNE sobre su decisión de excluir a Vizcarra del padrón de afiliados de la referida agrupación. “Estamos a la espera con la finalidad de ejercer nuestro derecho a la defensa”, complementó.

El exministro de Cultura durante el castillismo también dijo que están evaluando denunciar “por prevaricato” a los integrantes del pleno del JNE.

“Ellos son jueces electorales que han resuelto este caso de manera contraria a la ley, no hay una sola norma que establezca que ellos están habilitados para ello, solo se han basado en un considerando de un fallo del Tribunal Constitucional que anteriores jurados no aplicaron. En la justicia electoral, el TC no puede intervenir”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Salas, además, remarcó que Vizcarra no tiene por qué transparentar o informar sobre sus inhabilitaciones, porque estas “no están consentidas”.

“El tema aún se está viendo en el TC y en la Corte IDH. Mientras una decisión no esté consentida, los ciudadanos tienen derecho a ejercer sus derechos”, acotó.

Fuentes cercanas a Perú Primero señalaron que Vizcarra “ya tiene un plan B” en caso no sea rehabilitado y no pueda participar en las elecciones generales de 2026.

“Si él no va como candidato, ya tiene un plan B, ya sabe quién lo sucedería”, manifestaron.

Las mismas fuentes refirieron que, por el momento, no piensan en formar alianzas con otros partidos y que la prioridad es revertir las inhabilitaciones del Congreso, con el objetivo de “seguir caminando solos”.

Fuentes del JNE indicaron que la referida institución “ha ejecutado las inhabilitaciones” no solo a Vizcarra, sino a otros ex altos funcionarios, entre ellos el exministro de Salud Víctor Zamora y el excongresista Freddy Díaz. Agregaron que no hay un fallo administrativo, porque ya se han dictado resoluciones legislativas.

“El que resolvió fue el Congreso y quien ejecuta es el JNE. El ROP ha notificado a los personeros de las tres organizaciones políticas a las que pertenecen. Se ha respondido al personero en este sentido, añadiendo que hemos tomado en consideración resoluciones del Tribunal Constitucional y del propio JNE”, acotaron.

Más información

A fines de octubre del 2024, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional instaló el juicio oral en contra Vizcarra, a quien el Ministerio Público imputa el delito de cohecho pasivo propio por haber recibido millonarios sobornos a cambio de entregar dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2010-2014).

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó 15 años de prisión en contra del expresidente. De estos, nueve años por los hechos relacionados a la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua, y seis años por la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.