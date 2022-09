Martín Vizcarra, expresidente de la República que fue vacado del cargo en el 2020, aseguró que meses antes de ser retirado del cargo recibió un pedido por parte de César Acuña y su hijo, el excongresista Richard Acuña, para que prolongue “el mandato presidencial y congresal”.

A través de un video de Facebook, Vizcarra Cornejo dijo que el pedido fue a mediados de los meses de julio y agosto del 2020, cuando ya estaban disminuyendo las cifras de contagio de la primera ola de COVID-19.

“César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso (APP) y también con Richard Acuña, su hijo y congresista, me hacen una propuesta y me dicen ‘presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como estamos en esta situación de pandemia no puede haber elecciones el próximo año 2021?’”, aseguró que le dijo Acuña en esa oportunidad.

Martín Vizcarra dijo que César Acuña le pidió prolongar dos años su mandato. (Facebook)

“’¿Por qué no prolongamos unos dos años más y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial que debería terminar el 28 de julio del 2021?’ Y yo fui claro y rotundo: de ninguna manera”, indica que fue la respuesta que le dio.

“‘Pero tenemos el pretexto perfecto de la pandemia para extender. Además usted tiene popularidad, presidente. Si usted pide la extensión del mandato, nadie se va a negar y nosotros desde el Congreso lo respaldamos’. No, porque ellos obviamente querían alargar el periodo porque también querían continuar desde el Congreso”, detalló el exmandatario.

Para Martín Vizcarra, APP apoyó en bloque la vacancia en su contra en el 2020 porque no apoyó la propuesta de César Acuña para extender el mandato.

El expresidente hizo estos comentarios al criticar a Acuña Peralta y la expresidenta del Congreso, Lady Camones, por los audios donde se le oye al primero exigir que se aprueben proyectos de ley para favorecer su campaña política en La Libertad.