Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron en sus redes sociales luego de que el Poder Judicial dictara cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) este miércoles 13 de agosto.

La medida, emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz de la Corte Superior Nacional, se enmarca en la investigación por presunto cobro de S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El magistrado señaló que existen graves y fundados elementos de convicción sobre el delito de cohecho y las inconductas atribuidas a Martín Vizcarra. También advirtió peligro procesal y riesgo de fuga.

En redes sociales, parlamentarios como Alejandro Muñante (Renovación Popular) destacaron el fallo.

“¡Lagarto al calabozo! Con esto, Vizcarra se une a Toledo, Humala y Castillo en la galería de expresidentes caídos por corrupción. Otra prueba del quiebre moral en las más altas esferas del poder”, escribió en X.

🚨 #LOÚLTIMO | ¡LAGARTO AL CALABOZO! 🐊 El Poder Judicial dictó 5 meses de PRISIÓN PREVENTIVA contra Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La medida se impone por PELIGRO DE FUGA y las confesiones de Obrainsa, cuyos directivos admitieron pagos… pic.twitter.com/1z960hPwa9 — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) August 13, 2025

Su colega Luis Ángel Aragón (Acción Popular) también se pronunció en la misma red social.

“¡Cayó el lagarto! Martín Vizcarra, símbolo de la hipocresía política, ahora enfrenta prisión preventiva. El Perú no olvida… y la justicia, aunque tarde, llega”.

¡Cayó el lagarto! 🦎

Martín Vizcarra, símbolo de la hipocresía política, ahora enfrenta prisión preventiva.

El Perú no olvida… y la justicia, aunque tarde, llega.#CayóElLagarto #NoALaCorrupción #Perú https://t.co/atgTWtb62Q — Luis Angel Aragón (@AragonLuisAngel) August 13, 2025

Por su parte, la parlamentaria Patricia Chirinos (Renovación Popular) agregó en X: “Se hizo justicia, Vizcarra terminó donde tenía que terminar… en la cárcel. El tiempo puso a cada quien en su lugar y hoy el ´lagarto’ paga por su corrupción”.

Se hizo justicia, el 🦎Vizcarra terminó donde tenía que terminar… en la cárcel.

El tiempo puso a cada quien en su lugar y hoy el lagarto paga por su corrupción. https://t.co/8TylMom3FU pic.twitter.com/qzufrfsS6X — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) August 13, 2025

Finalmente, el congresista Esdras Medina (Renovación Popular) escribió en la red social: “De Palacio a prisión preventiva. El Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos de 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua”.

#LOÚLTIMO |De Palacio a prisión preventiva.El Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos de 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua.🦎#Justicia pic.twitter.com/6cxeUA8eVa — Esdras Ricardo Medina Minaya (@EsdrasRicardoMe) August 13, 2025