La Comisión Permanente del Congreso debate este lunes - desde las 3 de la tarde- la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra que presentó la fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.

Según el informe final, se acusa a Vizcarra por presuntamente haberse interesado indebidamente en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado.

Vizcarra emitió la Resolución Suprema 017-2020-JUS, del 1 de febrero de 2020 nombrando a Soria en el cargo pese a que dicho abogado no cumplía con los requisitos legales para el cargo.

El informe final fue presentado a la Comisión Permanente hace ocho meses, exactamente el 29 de enero tras ser aprobado -el 23 de enero- por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La acusación también alcanza a Ana Teresa Revilla Vergara, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal.

¿Cuántas inhabilitaciones suma Martín Vizcarra?

El expresidente Martín Vizcarra suma tres inhabilitaciones para ejercer la función pública, dispuestas por el Congreso de la República.

Su tercera inhabililtación -por diez años- fue aprobada en junio del 2025 por la disolución del Parlamento, en el 2019.

En abril del 2021, Martín Vizcarra fue inhabilitado por 10 años por el “VacunaGate”.

En mayo del 2022, el expresidente fue inhabilitado por 5 años, por sus vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes.